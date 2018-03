Les Brünettes singen Beatles-Songs A-cappella

Frauen Power mit A-cappella in Bestform, oder: Vier Frauen singen The Beatles, gibt es am Freitag, 23. Februar, ab 20.30 Uhr mit Les Brünettes im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, bieten die vier Frauen eine ganz neue Sichtweise auf die größte Boyband aller Zeiten. Eine Show der musikalischen Höhenflüge, inszeniert mit Dialogen, Filmclips und Szenen, die eine spannende Nahaufnahme von Leben und Musik der Beatles zeigen. In ihren Arrangements lassen sich die vier von den Pilzköpfen zu kreativen, spielerischen, manchmal frechen Höhenflügen inspirieren. Infos sind unter www.jazzpoint-wangen.de sowie www.lesbruenettes.de erhältlich. Foto: Marius Engels