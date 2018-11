Nachdem der Ortschaftsrat Schomburg im November 2017 die Pläne für das neue Haslacher Baugebiet „Hogenberg“ befürwortet und der Wangener Gemeinderat einen Monat später den Aufstellungsbeschluss gefasst hatte, war jetzt die Öffentlichkeit gefragt. In einer Informationsveranstaltung wurde am Mittwochabend das von der Verwaltung erarbeitete Plankonzept vorgestellt. 50 Bürger stellten ihre Fragen.

„Das Thema brennt auf den Nägeln“, erklärte Ortsvorsteher Roland Gaus – allein schon, weil sich im Vorfeld Bauwillige „auf eine nicht vorhandene Liste“ hatten setzen lassen. Jetzt wolle man die Bürger „mit ins Boot nehmen“ und ihre Wünsche wie Bedenken in die Beratungen für die weitere Planung mit einbeziehen.

Wie Gaus, so war es auch Melanie Griebe vom Stadtplanungsamt, die immer wieder darauf hinwies, dass man in Sachen Baugebiet „Hogenberg“ ganz am Anfang stehe. Und mit Blick auf die Erschließungsarbeiten, die laut ihrer Aussage nicht vor 2021 zu erwarten sind, sagte die sie: „Die wichtigsten Schritte dauern am längsten.“

Was Melanie Griebe in Wort und Bild vorstellte, sieht so aus: Ein etwas weniger als drei Hektar großes Areal nördlich der Ortsmitte, im Bereich der Straße „Am Hogenberg“ und der Rembrechtser Straße soll die weiterhin große Nachfrage nach Wohnraum im Stadtgebiet bedienen. Griebe war sich bewusst, dass das geplante Baugebiet für Haslach „relativ groß“ ist. Aber: „Es bietet sich als Entwicklungsmöglichkeit für Jahre an.“

Wie vom Ortschaftsrat gewünscht, sind im „Hogenberg“ verschiedene Wohnformen geplant: in erster Linie Einfamilien-, Ketten- oder Doppelhäuser, aber auch Mehrfamilienhäuser. Der Bereich um das Feuerwehrhaus soll großzügig frei blieben, ein Quartiersplatz wie ein oder zwei Retentionsbecken und ausreichend Fußwege sowie eine sechs Meter breite Fahrstraße entstehen. Die Erschließung ist von beiden Seiten des Baugebiets vorgesehen, wobei die Remprechtser Straße eine Querungshilfe bekommen soll. „Die Zufahrtsstraße Am Hogenberg kann wegen der baulichen Gegebenheiten nicht erweitert und nicht überplant werden“, hielt Griebe vor Augen.

Einige Bürger sind skeptisch

Weiter war zu erfahren, dass die Baufenster flexibel gehalten werden sollen, die Häuser selber zweigeschossig, hier und da auch dreigeschossig vorstellbar sind. Auf die Frage nach den Höhen der Häuser, „die direkt an der Remprechtser Straße liegen“, erklärte Griebe, dass man sich hier an den anderen Wangener Baugebieten orientieren wolle. Mit 10,50 Metern Firsthöhe und 6,50 Metern Wandhöhe gab sie Richtwerte an.

„Das sind unwahrscheinlich viele Mehrfamilienhäuser in der Hanglage“, gab eine Bürgerin zu bedenken und verwies darauf, dass man immer noch eine kleine Ortschaft sei. Auch wegen des aus ihrer Sicht sicherlich zunehmenden Verkehrs und mahnte die Frau: „Dann brettern noch mehr Fahrer mit 50 und 60 Stundenkilometern durchs Dorf.“ Die fehlende Infrastruktur wurde auch von anderen Zuhörern angesprochen. Außerdem wird befürchtet, die Zufahrt nach Siglisberg könne nicht mehr gewährleistet sein.

Fragen nach Erschließungs- und Grundstückkosten, nach Grundstücksgrößen und Baugrenzen, nach Vergabekriterien und sozialem Wohnungsbau beantwortete Melanie Griebe mit dem Hinweis, dass dazu noch keine verbindlichen Aussagen gemacht werden können. Zugleich versprach sie, alle Wortmeldungen in einem Protokoll zusammenzufassen und mit in den Ortschaftsrat beziehungsweise Gemeinderat zu nehmen. Dazu soll auch die mehrmals geäußerte Skepsis gegenüber Mehrfamilienhäusern wie gegen einen Spielplatz, „weil wir schon genügend haben“, gehören. Zusammenfassend sagte Ortsvorsteher Gaus: „Wir wollen hier in Haslach ein homogenes und akzeptiertes Baugebiet bekommen.“