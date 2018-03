Lastwagenfahrer stürzt aus Fahrerhaus

Ein 50-Jähriger hat sich am Montag, gegen 16.50 Uhr das Becken gebrochen, als er aus dem Führerhaus seines Lastwagens stürzte. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann auf dem A-96-Parkplatz Humbrechts seine Fahrertür geöffnet. Ein in diesem Moment vorbeifahrender weiterer Sattelzug streifte die Tür, wodurch der 50-Jährige vom Einstieg auf die Fahrbahn stürzte. Er musste nach einer Erstversorgung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.