Laster kippt zwischen Wangen und Leupolz um

Erneut hat sich auf der Landesstraße 325 ein schwerer Lkw-Unfall ereignet: Am Montagnachmittag prallte ein mit Asphaltschutt beladender Laster zwischen Ungerhaus und Leupolz gegen den Kleinwagen einer älteren Frau. Die Frau wurde schwer, der Lkw-Fahrer leicht verletzt, berichtet die Polizei, die zudem von einem Sachschaden von rund 60 000 Euro ausgeht.

Der 42-jährige Lkw-Fahrer war demnach gegen 14.50 Uhr in einer leichten Linkskurve auf etwas abschüssiger Strecke in Fahrtrichtung von der Fahrbahn abgekommen, als er nach eigenen Schilderungen einem teilweise auf seiner Fahrbahn entgegenkommendem Lastwagen ausweichen wollte. Dabei geriet er ins Bankett, ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Schließlich prallte er gegen den entgegenkommenden Suzuki einer 87-jährigen Frau und kippte um. Später an der Unfallstelle befindliche Angehörige der Seniorin erklärten im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, sie habe bei dem schweren Unfall großes Glück im Unglück gehabt.

Der geladene Asphaltschutt des Lasters verteilte sich großflächig auf der Straße und der angrenzenden Wiese. Da ein Auslaufen von Betriebsstoffen nicht ausgeschlossen werden konnte, rückte auch die Feuerwehr aus. Von der Straßenmeisterei musste bis zur Bergung des Sattelzugs eine Umleitung eingerichtet werden.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug, mit dem es laut Polizei zu keiner Berührung kam, soll es sich um einen Sattelzug mit weißer Zugmaschine und silberfarbenem Muldenkipper gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefon 07563 / 9099-0, zu melden.

Der Unfall vom Montag ist bereits der dritte dieser Art auf der Landesstraße zwischen Wangen und Leupolz innerhalb weniger Wochen. Erst am Donnerstag war auf Höhe des Ortsteils Weiler ein Müllfahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Dessen Fahrer war leicht verletzt worden.

Anfang April geschah an nahezu selber Stelle wie am Donnerstag ein tragischer Unfall, bei dem eine Frau ums Leben kam. Dabei war ein 40-Tonner ins Bankett geraten und Auto der Frau zusammen gestoßen. Dabei hatte es sich – wie am Montag – ebenfalls um einen Kleinwagen gehandelt.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen