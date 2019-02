Beim Neubürgerempfang im Rathaus hat Oberbürgermeister Michael Lang Stellung bezogen zu einigen derzeit aktuellen Themen in der Stadt – darunter die Verzögerung bei der Beseitigung des Bahnübergangs an der B32, die Elektrifizierung der Allgäubahn und der Wohnungsmangel.

Zur B32 erklärte der Rathauschef am Samstagvormittag: Es handele sich um ein „sehr komplexes“ Projekt, das „sehr intensive Abstimmungen“ mit Bund, Land und Bahn erfordere. Aktuell gehe es dabei unter anderem um die Radwegeführung und die geplangen drei Brücken über die Bundesstraße. Offenbar scheint dabei jene strittig, die die Anbindung zu den Fronwiesen schaffen soll. Lang: „Da sagt der Bund: Warum braucht es diese Brücke?“ Er verweise stattdessen auf einen Zugang zu dem Naherholungsgebiet über die Praßbergsiedlung.

In diesem Zuge erinnerte der OB auch an die ursprüngliche Zusage des Landesverkehrsministeriums aus dem vergangenen Jahr, dass die Bahnunterführung bis zum Beginn der Landesgartenschau im Jahr 2024 fertig gestellt werden sollte. Dazu warf Lang in seiner Power-Point-Präsentation einmal mehr ein entsprechendes Schreiben von Verkehrsminister Winfried Hermann an die Wand.

Das Thema Zugverkehr war auch in anderer Sache Thema: Als „Nachricht des Tages“ bezeichnete der Rathauschef die am Freitag kurzfristig erfolgte Ankündigung der Bahn, ab Montag bis auf Weiteres den Betrieb auf den Schienen im Württembergischen Allgäu komplett einzustellen, da es Probleme mit den Triebwagen gibt. Zu den ab Mitte April vorgesehenen Bauarbeiten zwischen Kißlegg und Hergatz im Rahmen der Elektrifizierung und der damit verbundenen halbjährigen Sperrung der Strecke erklärte er: „Wir sind gespannt, ob die Bahn gut vorbereitet ist.“ Die Baustelle werde „schwierig“, aber immerhin verspreche das Bundes-Unternehmen anschließend kürzere Fahrzeiten vor allem im Fernverkehr.

Abseitig von Verkehrsthemen rückte Michael Lang den Wohnungsmangel in den Blick: Er erinnerte an mehrere, in der Planung befindliche Neubaugebiete. Unter anderem auch an das strittige zwischen Haid und Wittwais: „Wir hoffen, in diesem Sommer den Plan feststellen zu können.“ Klappe dies, könnten im kommenden Jahr die Grundstücke vergeben werden.

Dort sei Platz für rund 120 Wohneinheiten. Insgesamt entstünden im Stadtgebiet in den kommenden Jahren bis zu 650. Deshalb glaubt der OB, „dass es auf dem Wohnungsmarkt zu einer deutlichen Entspannung kommen wird“.

Auf Wohnungen sind auf die Neubürger angewiesen, bemerkte Michael Lang. 776 Zuzüge habe es zwischen März und Dezember vergangenen Jahres gegeben. Durchschnittlich begrüße die Stadt pro Jahr zwischen 1000 und 1200 Neu-Wangener – wobei sich ebenso viele Menschen in diesem Zeitraum stets auch wieder aus der Stadt verabschieden. Aktuell hat Wangen 27 741 Bürger.

Die im vergangenen Jahr Hinzugezogenen kommen erneut aus allen möglichen Gegenden und Ländern. Am Samstagvormittag Anwesende erklärten zum Beispiel, aus England, den USA, Somalia oder von den Kanarischen Inseln den Weg nach Wangen gefunden zu haben. Lang: „An den Beispielen sieht man: Unsere Bevölkerung wird immer bunter, immer internationaler.“