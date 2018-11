„Politik trifft Jugendarbeit“ heißt die Jahresaktion des Kreisjugendrings Ravensburg. Nachdem sich Bürgermeister, Kommunalpolitiker und Abgeordnete aus Bund und Land bei Veranstaltungen über die verbandliche Arbeit von Jugendlichen informiert hatten, war am Montagabend Landrat Harald Sievers zu Gast im Wangener Jugend- und Vereinshaus. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Rings stand er Rede und Antwort.

Evelyn Rau, erste Vorsitzende des Kreisjugendrings, und ihr Team hatten dieses Treffen gut vorbereitet. Bevor der Landrat eintraf, waren die Delegierten dazu aufgefordert worden, zu den an sechs Stellwänden aufgezeichneten Themenbereichen Stellungnahmen abzugeben. Diese sollten dann später Grundlage für das Gespräch mit Harald Sievers sein.

Bevor es aber dazu kam, wurde der Landrat aufgefordert, etwas über sich und seinen Bezug zur Jugendarbeit zu erzählen. Er käme, so Sievers, aus der katholischen Jugend, hätte dort gelernt, Selbstvertrauen aufzubauen und Sicherheit zu bekommen, zudem sich in einer Gemeinschaft zu bewegen. Aber auch im Jugendblasorchester seiner Heimatgemeinde habe er als Saxofonist „viel Positives mitbekommen“. Generell stellte der Landrat fest: „Man kann in der Gruppe mitschwimmen, aber auch Verantwortung übernehmen. Das befähigt und ermutigt.“

Ansprechpartner sind vor Ort

Die Einschätzung einiger junger Menschen, dass „Vor-Ort“-Hauptämter gebraucht würden, die die Büroarbeit erledigten und Hilfestellungen beispielsweise bei der Frage des Datenschutzes geben könnten, veranlasste Landrat Sievers dazu, auf die „in vielen Städten und Gemeinden befindlichen Ansprechpartner und Begleiter von Jugendgruppen“ hinzuweisen. Wie auch auf die Jugendämter, „die Fortbildungen und Unterstützung anbieten“.

Sievers erinnerte an den Jugendhilfe-Ausschuss des Kreistages, der sich Gedanken über einen „Zukunftsplan Jugendarbeit“ gemacht und befunden habe, den Kreisjugendring zu stärken. Im Hinblick auf die „Jugendbeteiligung im Ehrenamt“ dankte Sievers Evelyn Rau, die ihre umfangreiche Aufgabe „neben ihrer Berufstätigkeit wahrnimmt“.

Unter die Überschrift „Was man tun kann, um etwas Richtiges zu tun“ stellte der Landrat den Bereich „Unterstützung“ und damit das Installieren von Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragte und warb um Gelassenheit. Wörtlich sagte er: „Regelungen kommen und gehen. Man muss den Datenschutz ernst nehmen, aber auf sich zukommen lassen.“ Anders sei es mit dem Kinderschutz. Viele Kollegen und insbesondere der Sportbund würden diesen Kernbereich „mit viel Ernst betreiben“. An die Jugendverbände gerichtet bat Sievers darum: „Das Jugendamt ist für Ihre Fragen der richtige Ansprechpartner.“

Fehlender Nachwuchs?

Die Sorge, dass die Vereine und Gruppierungen durch fehlenden Nachwuchs ausbluten könnten, wollte der Landrat nicht teilen. Er verhehlte nicht, dass „einige kämpfen müssen“, bei anderen es wiederum „von allein läuft“, insgesamt sprach er aber von seiner „optimistischen Wahrnehmung“. Dem allgemeinen Trend, sich nicht mehr an eine Gemeinschaft fest binden zu wollen, will Sievers mit einem „projekthaften Angebot“, wobei er insbesondere an die Zeltlager denkt, begegnen.

Zum Thema „Finanzen“ und der Frage nach mehr Bezuschussungen für eine gute Freizeitgestaltung, aber auch nach Angeboten für die „offene Jugendarbeit“, hielt Harald Sievers ganz klare Antworten bereit: „Es gibt im Landkreis 39 Gemeinden, die Kinder- und Jugendpolitik machen. Es ist deren Arbeit, eine passende Infrastruktur anzubieten und Fördersätze festzulegen.“

Nachdem eine junge Frau aus der Reihe des „Bundes der katholischen Jugend Ravensburg“ von Freiwilligkeit und Selbständigkeit gesprochen und sich davon überzeugt gezeigt hatte, „Jugendliche wollen nicht, dass wir Erwachsenen für sie denken und etwas schaffen“, kündigte Landrat Sievers für das Frühjahr 2019 zwei Jugendkonferenzen an. Er führte vor Augen: „Zusammen mit dem Kreisjugendring wollen wir vom Landratsamt die Möglichkeit für Gespräche schaffen und zum Mitmachen auffordern.“