Landkreis Ravensburg soll besseres Radwegnetz bekommen

Auch der Landkreis Ravensburg plant diverse Verbesserungen für das Radwegenetz. Ein entsprechendes Programm hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Dazu gehören unter anderem folgende Punkte:

Beschilderung: Das ab 2001 angelegte, „grobe Netz“ einer Fahrradbeschilderung soll engmaschiger, vollständiger und digital erfasst werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee sich als ADFC-Radreiseregion zertifizieren lassen will. Voraussetzung dafür ist eine einheitliche Beschilderung und die digitale Erfassung der Wege, wie aus den Sitzungsunterlagen des Landratsamts hervor geht. Das Landratsamt selbst verspricht sich von generell verbesserten Wegweisern auch positive Auswirkungen auf touristische Einrichtungen des Kreises, wie das Bauernhausmuseum in Wolfegg und Schloss Achberg, aber auch für private Projekte wie Center Parcs in Leutkirch.

Knotenpunktsystem: Nach belgischem, niederländischem und nordrhein-westfälischem Vorbild sollen alle Kreuzungen durchnummeriert werden, ergänzend zur Beschilderung. Zusammen mit Zwischenwegweisern und Orientierungstafeln soll das System eine Hilfe bei der Streckenplanung darstellen, so die Kreisverwaltung – ohne dabei Ortsnamen kennen zu müssen oder sich an geplante Themenrouten halten zu müssen. Ob, wann und wie die Umsetzung kommt, hängt demnach aber vom Land ab. Letzteres entwickle gerade Standards und Musterlösungen, die das Landratsamt noch abwarten will.

Ladenetz für E-Fahrräder: Vom dessen Ausbau erhofft sich der Kreis zusätzliche Gäste, Kunden und ein besseres Image – vor allem vor dem Hintergrund eines prognostizierten E-Bike-Marktanteils von langfristig 30 Prozent am Fahrradmarkt und der weitgehend hügeligen Lage des Landkreises.

Konkret stellen sich die Radverkehrsplaner im Kreishaus neben fest installierten Ladesystemen auch Alternativen in Form einfacher Steckdosen, die von touristischen Betrieben oder Kommunen zur Verfügung gestellt werden könnten. Zudem sollen die kreiseigenen Ausflugsziele (Bauernhausmuseum, Schloss Achberg) mit installierten Ladestationen ausgerüstet werden. Das Landratsamt denkt dabei an jeweils mit zwei Steckdosen ausgerüstete, für die Gäste kostenlose und per Pfandsystem bedienbare Schließfachanlagen, die auch Raum für Helme und Gepäck bieten könnten.

Radschnellverbindung: Vor allem bislang mit dem Auto fahrende Berufspendler hat die Kreisverwaltung bei bislang erst angedachten Radschnellverbindungen im Blick. Für eine mögliche Verbindung zwischen Friedrichshafen und Baindt, haben die Landkreise Ravensburg und Bodensee eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Merkmale von Radschnellverbindungen sollen gerade und steigungsarme Streckenführungen mit wenigen Umwegen und einer für größere Radlermengen ausgelegte Trassenbreiten sein. Auch an Kreuzungen soll es nur geringe Zeitverluste geben.