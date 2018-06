Landkreis erwartet wieder mehr Flüchtlinge

Unabhängig vom Familiennachzug und Verhandlungen über den Betrieb der Unterkünfte, rechnet das Landratsamt in diesem Jahr wieder mit einer „leicht erhöhten Zuweisung“ an Flüchtlingen, wie der für die Unterbringung in der Kreisverwaltung zuständige Kämmerer Franz Baur erklärt. Die Rede sei von 30 bis 35 Menschen pro Monat, was laut der Mitteilung des Landes vom März bis zum Jahresende etwa 300 zusätzliche Menschen ausmache.

Hintergrund ist laut Baur, dass das Land die Erstaufnahmestellen nur noch maximal 60 Prozent der Kapazitäten auslasten will. Entsprechend werden von dort Menschen an die kreisfreien Städte und Kreis zugewiesen. Nach entsprechendem Schlüssel nimmt der Landkreis Ravensburg rund drei Prozent von ihnen auf.

Anders als in den Jahren zuvor, will die Kreisverwaltung die Neuankömmlinge allerdings nicht gleichmäßig auf alle 39 Städte und Gemeinden verteilen, sondern laut Kreistagsbeschluss nur noch auf neun größere. Angesichts der ansonsten pro Kommune sehr geringen Zahlen wäre das ursprüngliche Vorgehen nicht wirtschaftlich, so Baur. Zu den neun Städten und Gemeinden zählen auch Wangen, Kißlegg und Argenbühl.

Wohnungsproblem ist weiter aktuell

„Wo bringen wir überhaupt die Familien unter? Das wird ein großes Thema in den nächsten zwei Jahren“, erklärte der städtische Flüchtlingsbeauftragte Martin Lobinger mit Blick auf den anstehenden Familiennachzug im Verwaltungsausschuss. Auch Bürgermeister Ulrich Mauch konstatierte: Die Anschlussunterbringung sei nur vernünftig zu regeln, „wenn wir entsprechende Räumlichkeiten haben“.

Neben den aktuell wieder belebten Übergangsplänen für das Alte Spital hatte die Stadt vor diesem Hintergrund im vergangenen Jahr eine Initiative gestartet, bei der sie Wohnraum anmietet. Im Gegenzug zur garantiert pünktlichen Mietzahlungen und Entgegenkommen bei Schönheitsreparaturen, sichert sich die Verwaltung das Belegungsrecht – nicht allein für Flüchtlinge, aber auch.

33 Plätze in sieben Wohnungen

Aktueller Stand ist: In sieben von der Stadt angemieteten Wohnungen gibt es 33 Plätze. Ebenfalls in der Anschlussunterbringung (Zuständigkeit der Stadt) gibt es folgende Kapazitäten: 25 Plätze im Südring 11 (Züblinhaus) und 84 im Herzmannser Weg (städtischer Teil der neuen Gemeinschaftsunterkünfte). Unter der Regie des Landratsamts laufen in der Erstunterbringung aktuell 150 Plätze in den Containern in der Zeppelinstraße, 84 im dem Kreis gehörenden Teil am Herzmannser Weg sowie 37 in der Oderstraße.

Dass eine Unterbringung von Flüchtlingen auch in den Ortschaften möglich sei, machte im Ausschuss Albert Maier (FW) deutlich: Er verwies auf die rege Vereinstätigkeit, etwa in Neuravensburg, die bei der Integration helfen könne. „Das ist eine Chance, wenn wir den Familien vermitteln können, auf dem Land zu sein.“