Landestheater Schwaben zeigt „Margarete Maultasch“ in Wangen

Die Saison 2018/19 der Theaterreihe von Kulturgemeinde und Stadt Wangen geht am Samstag, 16. März, mit einem sehr aktuellen Stück zu Ende. Wie die Stadt mitteilt, zeigt das Landestheater Schwaben aus Memmingen um 20 Uhr in der Stadthalle „Margarete Maultasch“ von Christoph Nußbaumeder. Der historische Stoff zeigt Frauenpower in Regierungsverantwortung und ist damit sehr altuell.

Zum Inhalt: Margarete Maultasch entwickelte sich einst vom belächelten Mädchen zur respektierten Machtpolitikerin. Sie war im 14. Jahrhundert Landesfürstin von Tirol und zu ihrer Zeit eine einflussreiche Frau, die gegen männliche Bevormundung, die eigenen Minderwertigkeitsgefühle und sexistische Rollenklischees ankämpfen musste.

In unruhigen Zeiten wird die pubertierende Margarete gegen ihren Willen verheiratet und auf die politische Bühne gestellt. Dort findet sie erst langsam ihren Platz, unterstützt von einem aufklärerischen jüdischen Berater, gefährdet durch die Intrigen machthungriger Männer. Die schöne junge Frau muss sich ebenso gegen unerwünschte Liebes-Avancen wehren, wie gegen politische Übergriffe. Die eigenen Lebenswünsche und Sehnsüchte haben wenig Platz. Schließlich aber gewinnt

Margarete an Machtbewusstsein und führt ihr Land zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Bis die Pest hereinbricht und alles zerstört...

Christoph Nußbaumeder ist laut Mitteilung einer der erfolgreichsten jungen deutschen Dramatiker und bekannt für seine modernen Volkstheaterstücke, die sich mit unserer sozialen Realität kritisch auseinandersetzen. Seine Figuren sind psychologisch fein gezeichnet, seine Dialoge spannungsreich und lebensnah. In Margarete Maultasch hat er eine mittelalterliche Herrscherin zur höchst modernen Hauptfigur eines fast klassisch anmutenden historischen Dramas gemacht. Die raffinierte Mischung aus Frauenbiographie, Politthriller und Volkstheater lässt ebenso an Shakespeares Königsdramen denken, wie an Polit-Analysen à la „House of Cards“.