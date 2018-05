„Landesgartenschau in Wangen hat einen starken Motor“

Viel Politikprominenz ist am Samstag nach Wangen gekommen, um gemeinsam mit den Wangenern ganz offiziell die Fertigstellung der „Neuen Mitte“ der Erba und damit den Platz rund um den Schornstein samt Comptoirgebäude zu feiern. Rund um die Einweihung gab es viel Programm. So unter anderem die Ausstellung der Studienarbeiten zur Landesgartenschau mit interessanten Modellen zum geplanten Aussichtsturm.

Als „eine große und eine schöne Aufgabe für die Stadt Wangen und alle ihre Bürger“ bezeichnete Oberbürgermeister Michael Lang die Sanierung der Erba und die Entwicklung der Landesgartenschau 2024. „Heute habe ich das Gefühl, wir stehen mittendrin“, sagte Lang.

Er erinnerte an die Zeit vor gut 100 Jahren. Zu dieser Zeit haben die Erba-Arbeiter den heutigen Platz als Spinnereigarten genutzt, dort ihr Vesper verzehrt oder sich von der Arbeit erholt. Um 1900 entstand das Comptoirgebäude, in dem die Waren ankamen und die Lieferanten bezahlt wurden. Beides, der Platz um den bereits sanierten Schornstein und das kleine Gebäude in zentraler Lage, sind nun weitgehend fertiggestellt. Auf 1900 Quadratmetern wurden rund 130 000 Pflastersteine in sechs verschiedenen Formen verlegt und zehn Linden gepflanzt.

Im Zusammenhang mit der „Neuen Mitte“ konnte sich Lang bei der Bundesrepublik Deutschland bedanken. Immerhin stammen mit einer Million Euro mehr als die Hälfte der Gesamtkosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro vom Bund. Schon jetzt lud Lang für den 12. Mai 2021 ein, wenn dann das zweite, vom Bund ebenfalls geförderte Projekt „Ein Platz für die Jugend und Begegnung“ eröffnet werden soll.

„Das ist ein Erfolgskonzept“

Sie vergesse nie den Tag, an dem sie das Erba-Areal erstmals besichtigt habe, sagte Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch zu Beginn ihrer Ansprache: „Mir wurde damals schon klar, dass es hier eine ganz besondere Landesgartenschau geben wird.“ Wangen habe die Zeit „wunderbar“ genutzt. Gurr-Hirsch zeigte sich überzeugt: „Das ist ein Erfolgskonzept.“ Eines, mit dem die Stadt auf neuen Wegen in die Zukunft gehe. Prioritäre Zielsetzung sei es, Grün- und Freiflächen mit nachhaltiger Wohlfahrtswirkung zu schaffen und zu sichern, meinte Gurr-Hirsch. Diese Großprojekte sollen aber auch Triebfelder für weitere begleitendende Projekte rund um das Thema grüne Mitte sein: „Die Landesgartenschau Wangen hat einen besonders starken Motor.“ Die neu gestaltete Platzfläche präsentiere sich schon heute als einladendes Entree ins Gartenschaugelände: „Aber auch die Schaffung von Wohnraum im Bereich Auwiesensiedlung ist ein weiterer, flankierender, wichtiger Baustein zur Landesgartenschau, welcher in den kommenden Jahren mehr und mehr Gestalt annehmen wird.“

Gurr-Hirsch ging auch auf die bleibenden Werte ein, die die Landesgartenschau mit sich bringe: „Solch ein Jahrhundertprojekt wirkt wie ein Sprungbrett, das die Stadt in ihrer Entwicklung um Jahrzehnte nach vorne katapultiert.“

Wiebke Küpper, Baudirektorin und Referentin der Abteilung Bundesbau der Oberfinanzdirektion Karlsruhe und damit „verlängerter Arm“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, zeigte sich angetan von Wangens Geist und dem Engagement von Stadtspitze, Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern: „Das ist nicht selbstverständlich.“ Alles andere als selbstverständlich ist auch, dass Wangen gleich zweimal vom Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ profitierte: 2014 mit der „Neuen Mitte“, zwei Jahre später mit dem „Platz für die Jugend“. Bundesweit, sagte Küpper, sei das bislang noch nie so geschehen.

Im Anschluss enthüllten Lang, Gurr-Hirsch, Küpper sowie die Bundes- und Landespolitiker Agnieszka Brugger (Bündnis 90/ Die Grünen), Axel Müller (CDU), Petra Krebs (Bündnis 90/ Die Grünen) und Raimund Haser (CDU) die Tafel am Schornstein, die die „Neue Mitte“ als nationales Projekt des Städtebaus ausweist. Für alle Beteiligten gab es Blumen in Spindeln.