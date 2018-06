„Läufer müssen keine Egoisten sein“

Rund zwei Wochen ist es jetzt her, dass rund 50 Läufer aus Wangen und Umgebung in Prato ankamen. Etwa 650 Kilometer hatten sie binnen vier Tagen und Nächten zu Fuß zurückgelegt, um an den Jubiläumsfeiern zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen der Stadt im Allgäu und der in der Toskana teilzunehmen. Und wer dieser Tage mit zwei der Hauptorganisatoren spricht, der spürt: Die Erinnerungen sind mehr als frisch. Die entstandene Euphorie ist immer noch da. Denn, und das sagen Jürgen Frank und Ralf Brugger bei der Nachlese mit der „Schwäbischen Zeitung“: Der Lauf habe eine enorme Gruppendynamik entfaltet und ein großes Gemeinschaftsgefühl erzeugt – obwohl sich die Teilnehmer vorher beileibe nicht alle untereinander gekannt hätten.

Es war ein Lauf, der vergleichsweise einfache Passagen entlang des Rhein ebenso beinhaltete wie die Überquerung des steilen Splügen-Passes in den Alpen und des herausfordernden italienischen Mittelgebirges Apennin. Es ging teils buchstäblich über Stock und Stein, weil ein Felsbruch in den Alpen dazwischen kam, und es ging durch Schwärme von Mücken, die den Läufern in der Po-Ebene zusetzten. Am letzten Tag kam eine regelrechte Hitze dazu, an deren Ende aber die Belohnung stand: die Ankunft in Prato, begleitet von Musik und gefolgt von den Feierlichkeiten.

Vorbereitungen seit dem Winter

Jürgen Franks und Ralf Bruggers Augen leuchten gleichermaßen, wenn sie von diesen Tagen in der zweiten Woche der Pfingstferien erzählen. Aber auch, wenn sie über die Vorbereitungen sprechen, die im Winter begannen, zeitlich dann aber in eine intensive Zielgerade mit Nachtschichten mündeten. Dazu zieht Frank einen schweren Aktenordner aus einem Karton, das so genannte Roadbook. Gefüllt ist es Seite um Seite mit detailliert ausgedrucktem Kartenmaterial, Fotos von für die Läufer wichtigen, markanten Punkten der Strecke und auf den ersten Blick kompliziert erscheinenden Excel-Tabellen. Es handelt sich um den generalstabsmäßigen Plan des Pratolaufs.

Und auch der hatte eine Grundlage. Denn wenn 50 Menschen Tag und Nacht 650 Kilometer lang unterwegs sind, sollten diese schon genau wissen müssen, wo sie laufen, abbiegen, rasten und schlafen. Ergo fuhr man die Strecke im April ab, fotografierte markante Wegpunkte und telefonierte Hotels ab.

Nacht im Hotel der 1000 Sterne

Das Erstaunliche für Jürgen Frank und Ralf Brugger: Im Wesentlichen ging ihr minutiöser Plan auf. Vor der ersten Nacht sei er einigermaßen nervös gewesen, gibt Brugger zu. „Danach war es ein Selbstläufer.“ Sicher: Der eine oder andere verlief sich doch und schwamm deshalb beispielsweise durch einen Fluss. „Einmal habe ich kein Bett erwischt“, erzählt Frank. „Mein Kumpel und ich haben dann im Hotel der 1000 Sterne übernachtet.“ Im Freien, unter einem Vordach.

Geschenkt. Denn Missstimmungen habe es beileibe nicht gegeben. „Jeder hat früh begriffen, dass einer für den anderen da sein muss“, so Jürgen Frank, der schon beim ersten Partnerschaftslauf nach Prato vor 26 Jahren dabei war und diesen ebenfalls mit organisiert hatte. „Das spricht dafür, dass Läufer nicht Egoisten sein müssen.“ Zum Beispiel bei der Einteilung der sich stets abwechselnden Läufer in den Plätzen der neun Begleitfahrzeuge. „Da hat es keine Schacherei gegeben“, erzählt Ralf Brugger.

Auch sportlich. Da seien die Langsamen genauso akzeptiert wie die Schnellen „etwas eingebremst“ worden. Wobei der sportliche Ehrgeiz dennoch nicht zu kurz kam. Wer wollte, legte läuferische Extraschichten ein. Manche dort, wo es besonders schön war. Andere nahmen den hohen Splügen-Pass auf sich, obwohl sie gar nicht an der (Lauf-)Reihe waren.

Auf Kilometer und Zeiten kam es dabei nicht an. Doch Ralf Brugger zitiert gern die Zahl, die am Ende alle zusammen auf die Straßen und Wege gebracht haben: 3900 gelaufene Kilometer bei 650 Kilometer Strecke sind Ausdruck, dass es durchaus sportlichen Eifer gab.

In durchweg grünen Shirts war die Wangener Delegation dabei unterwegs, unterstützt von Sponsoren bei Ausrüstung und Fahrzeugen, immer mindestens zu zweit, manchmal in kleineren Gruppen und am Ende dann zusammen. Erstmals gemeinsam verlebten die Teilnehmer auch die letzte Nacht vor dieser Etappe. In einem Kloster in Montepiano, rund 30 Kilometer oberhalb von Prato. „Die Einheimischen waren richtig stolz, uns ihre Spezialitäten zu präsentieren“, schwärmt Jürgen Frank von der Gastfreundschaft.

Diese erlebten die Läufer und die in zwei Bussen ebenfalls angereisten weiteren etwa 100 Wangener dann natürlich auch in und um Prato selbst. Der dortige Bürgermeister Matteo Biffoni lief die letzten, besonders heißen Kilometer mit, während Jürgen Frank – im Begleitfahrzeug – damit beschäftigt war, sämtliche Wasservorräte an der Strecke liegender Lebensmittelgeschäfte aufzukaufen. In Prato dann empfingen junge Musiker die Deutschen. Und damit gingen die Feiern los.

Es gibt Pläne für die Zukunft

Der Lauf selbst war damit Geschichte. Doch dessen Geist soll wach bleiben. Und dafür gibt es Pläne. Manche Teilnehmer wollen beim in Kürze anstehenden 12-Stunden-Lauf in Amtzell wieder ein Team bilden. Ähnliches ist auch für den Wangener Altstadtlauf geplant. Und wieder andere überlegen, ob sie die Strecke im kommenden Jahr nicht noch einmal bewältigen wollen, erzählen Ralf Brugger und Jürgen Frank. Dann aber auf dem Fahrrad.

Die beiden Organisatoren überlegen übrigens gerade, was sie mit ihrem wichtigen wie gewichtigen Roadbook anstellen wollen. Ralf Brugger denkt an eine Veröffentlichung im Internet. Und: „Jetzt werde ich mal schauen, ob eine bekannte Laufzeitschrift noch was bringt.“