Läufer für Staffellauf nach Prato gesucht

30 Jahre Partnerschaft mit Prato in der Toskana sind Grund für Feierlichkeiten in Italien in der Woche nach Pfingsten 2018. Ein Beitrag zur großen Feier von Wangen könnte ein Staffellauf aus dem Allgäu in die Toskana sein, zu dem Männer und Frauen am Dienstagmorgen, 22. Mai, in Wangen aufbrechen. So einen Lauf gab es bereits im Mai 1992. Oberbürgermeister Michael Lang will sich in die Läufer-Gruppe einreihen, schreibt die Stadtverwaltung einem Pressetext.

Als OB Lang eine Wiederholung der Laufstafette von 1992 ins Gespräch brachte, war gleich eine ganze Reihe der Akteure von damals und Initiativen Feuer und Flamme. Jürgen Frank, der damalige Organisator vom SV Deuchelried, sagte seine Unterstützung spontan zu. Bei einer ersten Vorbereitungsrunde im Rathaus saßen denn auch etliche Experten mit Jürgen Frank, Martin Gralki von LTC Wangen, Reinhold Meindl von der MTG Wangen, Michael Höß von der SG Niederwangen sowie Maximilian Maibach von CrossFit Wangen am Tisch.

„Damals vor nun fast 26 Jahren hat das gut geklappt“, sagte Frank. Warum also nicht auch heute? Die Läufer sollten in der Lage sein, täglich zehn Kilometer auf ungefähr gleicher Stufe, das heißt in einer Stunde, laufen zu können. Vorstellbar ist, dass trainierte Läufer auch mehrmals am Tag auf die Strecke gehen. Es gilt dabei der Grundsatz, dass der Staffelstab immer weitergegeben wird. Übernachtet werden soll in festen Quartieren unterwegs, so dass die Erholung nicht zu kurz kommt. Die letzte Etappe soll von der Gruppe am Freitag, 25. Mai 2018, möglichst gemeinsam aus den Bergen heraus nach Prato hinunter gelaufen werden. Dort ist im Zentrum eine gemeinsame Zielankunft geplant.

Die Läufer werden zu zweit, entweder als Läuferpaar oder in Begleitung eines Fahrrades, unterwegs sein. Da die Strecke im Vorfeld mit dem Auto abgefahren wird, bekommen die Läufer detaillierte Streckenpläne mit Übergabepunkten, so dass die Orientierung auch im freien Feld gut möglich sein wird. Die Streckenplanung übernehmen wieder Jürgen Frank und der frühere SVD-Vorsitzende Martin Quass-Kohn, der ebenfalls schon 1992 unter den Läufern war.

In Prato werden die Läuferinnen und Läufer direkt hineinkommen in die Jubiläumsfeierlichkeiten. Unmittelbar nach der Ankunft auf dem Rathausplatz werden die beiden (Ober-)Bürgermeister die Fotoausstellung „30 Jahre Städtepartnerschaft Prato-Wangen“ in Nachbarschaft zum Rathaus eröffnen, so dass die Läufer hier auch präsent sein werden. Der Lauf wird von der Stadt Wangen unterstützt. Die Läufer leisten einen Unkostenbeitrag von 100 Euro für die Übernachtungen und den Aufenthalt in Prato von Dienstag bis Sonntag.

Wer Lust hat, bei diesem sicher einmaligen Erlebnis mitzulaufen, kann sich entweder bei den genannten Läufern oder bei Hermann Spang von der Stadt Wangen anmelden, bei dem die Organisation zusammenläuft.

Italiener verhindern „illegalen Grenzübertritt“

Fragt man Jürgen Frank, wie es damals vor gut 25 Jahren war, dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht und er antwortet: „Es war sehr entspannt.“ Für einen Lauf-Laien klingt das sehr erstaunlich, denn die Strecke von rund 650 Kilometern wurde seinerzeit von nur 15 Mitgliedern des Lauftreffs – wenn man so will – im Dauerlauf gemeistert. Die Läufer waren Tag und Nacht unterwegs. Jeder lief eine Stunde und konnte dann bis zum nächsten Einsatz 14 Stunden lang entspannen.

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete damals von dem „Partnerstädte-Lauf Wangen-Prato“, wie er offiziell hieß. Organisiert hatte ihn der Lauftreff des SV Deuchelried zum zehnjährigen Bestehen des Sportvereins. Eine interessante Erfahrung machten die Laufer 1992. Damals waren die Läufer schneller unterwegs als geplant, und so stand Alois Braunmiller nachts um drei Uhr an der Grenze nach Italien an einem Übergang, der auf Schweizer Seite erst um 5 Uhr öffnete. Um die Stafette aufrechtzuerhalten, lief er weiter. Doch der italienische Grenzbeamte bestand darauf, dass Braunmiller in die Schweiz zurückkehren und sich dort zwei Stunden später regulär abfertigen lassen musste.

