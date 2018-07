Kupferdiebe schlagen diesmal in Ahegg zu

Schon wieder haben Kupferdiebe im Raum Wangen zugeschlagen: Diesmal betrifft es das ehemaligen Bahnhäuschen in Ahegg, wie die Polizei mitteilt.

Zu dem Diebstahl von Buntmetall am ehemaligen Bahnhäuschen in Ahegg kam es demnach in den vergangenen zwei Wochen. Dort wurden eine Kupferdachrinne samt Fallrohre entwendet.