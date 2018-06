Kupferdiebe räubern an Wangener Stadtkirche

Das war in Wangen bereits der zweite Kupferdiebstahl in großem Stil innerhalb kurzer Zeit: Nachdem am Montag vergangener Woche die Abdeckungen von Flachdachgaragen im Schießstattweg abmontiert worden waren, haben Unbekannte nun in der Nacht auf Mittwoch diverse Regenfallrohre am GEG-Gebäude und an der evangelischen Stadtkirche entwendet.

Vor einer Woche war die „Gebäude-Welt“ für Martin Sauer noch in Ordnung. „Wir hatten am Samstag unsere jährliche Bauschau“, sagt der evangelische Stadtpfarrer. „Da war alles einwandfrei.“ Vergangenen Mittwochmorgen meldete sich jedoch der Hausmeister des benachbarten GEG-Gebäudes, wo auch die Wangener Jugendmusikschule untergebracht ist, mit einer unerfreulichen Nachricht: Zahlreiche Regenfallrohre sind abmontiert worden, vor allem an der Stadtkirche.

„Sehr, sehr ärgerlich“

Die Überprüfung brachte ein ernüchterndes Ergebnis. Elf von knapp 15 Regenfallrohren mit verschiedenen Durchmessern (75, 100 und 125 Millimeter), insgesamt mit einer Länge von 25 Metern, wurden ganz oder teilweise entwendet. Bei Niederschlag kann das Wasser so offen aus dem Abfluss der Dachrinne herausspritzen. „Ich hoffe, es gibt in nächster Zeit keine starke Regenfälle“, so Sauer. Er beklagt zudem den Diebstahl von rund zwei Quadratmetern Kupferabdeckung an Mauervorsprüngen: „Alles sehr, sehr ärgerlich.“ An der Jungendmusikschule fehlen laut Polizei etwa acht laufende Meter Kupferfallrohre mit einem Durchmesser von 120 Millimeter.

Den Materialschaden des gestohlenen Kupfers schätzt die Polizei beim GEG-Gebäude auf etwa 150, bei der Kirche auf 600 Euro. Die Reparaturkosten an der Stadtkirche beziffert eine Fachfirma laut Sauer auf rund 4500 Euro. Dazu kämen die Kosten für Untersuchung und Instandsetzung des Blitzableiters, der beim Abmontieren eines Regenfallrohrs ebenfalls beschädigt wurde.