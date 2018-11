Bereits zum zweiten Mal hat die Wangener Malerin Rosemarie Michalski mit Unterstützung von Anita Krüger einen Kunst- und Handwerksmarkt auf die Beine gestellt. Am Sonntag stellten 14 Künstler und Handwerker ihre hochwertigen Produkte im evangelischen Gemeindehaus am Bahnhof aus. Das Besondere: jeder Aussteller hatte auch noch Kuchen mitgebracht und spendete etwas aus seiner Werkstatt für ein Gewinnspiel.

„Der Erlös geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Memmingen“, erzählte Michalski, „der Markt ist sehr gut besucht, das freut uns“, fügte sie mit einem Blick durch den Gemeindesaal hinzu. An den liebevoll gestalteten Ständen wurden die Besucher unterdessen fündig. Ein breit gefächertes, hochwertiges Angebot von Holz- und Tonwaren, Schmuck, Tiffany-Arbeiten, Gestricktem, Gehäkeltem und Genähtem stand zum Verkauf. Auch Bilder von Michalski selbst fanden Abnehmer.

Der erst 16-jährige Felix Neidhart präsentierte selbst designte Schmiedearbeiten vom Schlüsselanhänger bis hin zum aufwendigen Kerzenständer mit Blumenblättern. Wer schon in Weihnachtsstimmung war, konnte unter den Glaschristbaumkugeln, die mit Sinnsprüchen verziert waren, auf jeden Fall das Passende finden. Und vorm Haus blieben die Besucher am Stand der Hutmacherin hängen, die ganz ‚besonders wilde Hüte‘ aus den unterschiedlichsten Materialien fertigt.

Zweites Mal im Gemeindehaus

„Wir haben schon länger einen ganz kleinen Markt im Vereinsheim Praßberg organisiert, jetzt sind wir zum zweiten Mal im Gemeindehaus, da ist natürlich viel mehr Platz“, so Michalski. Sie habe mehr Anfragen von Ausstellern als sie annehmen könne. „Sie kommen alle aus der Region“, fügt sie hinzu. Den Markt hätte sie mit Flyern, über das Internet und über Mund-zu-Mund-Propaganda beworben. „Mir gefällt auch, dass die Besucher hier noch sitzen können, Kaffee trinken und sich unterhalten können“.

Im vergangenen Jahr noch sei der Erlös des Marktes an die evangelische Kirche gegangen. Über einen der Aussteller sei sie auf das Kinderhospiz in Memmingen aufmerksam geworden. „Ende November ist dort ein Tag der Offenen Tür geplant, dann werde ich die Spende offiziell übergeben“, erklärte Michalski. Dort werde jeder Euro gebraucht. „Sicher geht die Spende im nächsten Jahr wieder an St. Nikolaus“, so die Organisatorin. Und ja, sie wird den Kunst- und Handwerksmarkt wieder organisieren. Denn: „Das macht richtig Spaß.“