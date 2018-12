Kunst- und Handwerksmarkt: Erlös geht ans Kinderhospiz

Der Erlös des Kunst und Handwerksmarktes, der Anfang November im Evangelischen Gemeindezentrum stattfand, wurde beim Tag der offenen Tür an das Kindershospiz „St. Nikolaus“ in Grönenbach übergeben. Die Spendensumme beläuft sich auf 900 Euro, heißt es in einer Mitteilung. Bei einer Führung durch das Hospiz konnten die Besucher sehen, wie liebevoll und voll mit Leben die Kinder, Familien und Geschwister betreut werden. Wenn man das gesehen hat, kann man verstehen das jeder Euro Spende wichtig und gut angelegt sei, teilen die Organisatoren des Kunst und Handwerksmarktes mit.