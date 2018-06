Kunst kann tagtäglich da sein

15 Jahre Kunst & Kultur rund um Karsee e. V. (KuK e.V.) ist mehr als Anlass genug, dieses Jubiläum zu feiern. Der Verein hat am Sonntagnachmittag die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und seine Jubiläumsausstellung „Wandarbeiten“ mit 26 Bildhauern des Skulpturenweges Karsee 2002 – 2017 in der Treppenhausgalerie Alte Schule Karsee eröffnet. Mit Grußworten von Ortsvorsteherin Kornelia Keller und Kulturamtsleiter Hermann Spang in Vertretung von Oberbürgermeister Michael Lang, einem Rückblick auf die Anfänge von Wolfgang Endel und einer Einführung von Gisela Löchner.

Voll war es. So voll wie fast jedes Mal bei hiesigen Ausstellungseröffnungen. Dieses Mal ist es ein besonderer Anlass gewesen, den es zu feiern galt. Vor 15 Jahren gründete sich der KuK und das war, so Wolfgang Endel in seinem Rückblick, keine einfache Sache in einem Dorf wie Karsee, in dem zur damaligen Zeit das Wort Kunst nicht von allen Einwohnern unvoreingenommen begrüßt wurde. Doch das ist heute Vergangenheit.

Wie kommt Kunst in so ein Dorf?

Angefangen hat alles mit Max Hallers Kunst- & Designkneipe, wo der aus Wuppertal stammende Künstler Otto Zech eines Abends wie aus heiterem Himmel am Stammtisch auftauchte. Belanglose Fragen habe er gestellt. „Wie kommt das, das in so einem kleinen Nest Kunst gezeigt wird?“, war eine davon und zugleich die Initialzündung für die Vereinsgründung. Otto Zech war zum Jubiläum angereist.

Eigentlich, so Zech, habe alles in Wolfegg in der Alten Pfarr und der Orangerie angefangen. Die Vereinsmitbegründer habe er dort kennengelernt und anschließend auch bei Max Haller ausgestellt. Kunst sei ein Teil seiner Lebensphilosophie. Sie kann, besser muss tagtäglich da sein, denn ohne Kultur würden wir emotional sterben, ist er überzeugt. Zech sieht sich abseits aller Eitelkeiten des etablierten Kunstmarkts. Ihm gehe es um das Kreativitätsprinzip schlechthin.

Von einem Bildhauersymposium hat der Verein geträumt und es unter dem Motto „LebensART & Landschaf(f)t“ am 18. April 2002 realisiert. Dieses Datum ist zugleich Vereinsgründung und Auftakt zum Skulpturenweg rund um Karsee. Aus dem Boden hätten sie das gestampft, so Endel, und viele handfeste Auseinandersetzungen geführt. Mit dem damaligen Ortsvorsteher Franz Stier, später mit dem Landkreis Ravensburg. Künstler wie Herbert Leichtle und Falko Jahn haben das Projekt handfest unterstützt, ebenso die Stadt Wangen und weitere Sponsoren. Karsee sei zu einer Plattform für jegliche Art von Kunst geworden, äußerte sich Kornelia Keller. Hermann Spang nannte Karsee eine besondere Ortschaft Wangens. Ist sie mit 670 Einwohnern doch die kleinste, hat dafür als einzige aber einen Skulpturenweg.

Werke von 26 Künstlerinnen und Künstler sind in der Ausstellung „Wandarbeiten“ zu sehen. Sie alle und drei weitere waren und sind am Skulpturenweg in der Zeit von 2002 bis 2017 beteiligt. Lange hätten die Verantwortlichen des KuK überlegt, sagte Gisela Löchner, wie das Motto dieser Ausstellung lauten könnte. Schließlich haben sie sich für Wandarbeiten entschieden, sind Bildhauer ja oft auch im Bereich Malerei, Zeichnung und Grafik zu finden. So wird eine enorme Bandbreite an verschiedenartigen Kunstwerken präsentiert, was die verwendeten Materialien, Techniken und Ausdrucksformen angeht.

Die Ausstellung „Wandarbeiten“ mit Bildhauern des Skulpturenweges Karsee 2002 – 2017 in der Treppenhausgalerie Alte Schule Karsee, Seestraße 13, dauert bis 18. Juni. Sie ist geöffnet von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr. Nähere Infos sind im Internet unter www.skulpturenweg.info erhältlich.