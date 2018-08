Kulturnacht lockt Tausende in die Wangener Altstadt

Die 16. Wangener Kulturnacht hat am Freitagabend wieder Tausende Besucher angelockt. Die konnten bei besten Bedingungen und lauen Temperaturen bis in den späten Abend gut 50 Darbietungen an rund 20 verschiedenen Orten im Altstadtbereich genießen. Darunter waren nach der Eröffnung von OB Michael Lang auf dem Marktplatz zahlreiche Ausstellungen und Konzerte, Theatervorführungen, Musik aller Stilrichtungen sowie diverse Tanz- und Kunstvorführungen. Ein ausführlicher Bericht folgt.