Das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg und die Bruderhaus Diakonie haben sich zusammen geschlossen, um gemeinsam den Klienten tagesstrukturierende Maßnahmen des Betreuten Wohnens in Wangen anzubieten. In dem Gebäude der früheren Weinstube Reblaus in der Zunfthausgasse soll es künftig auch wieder kulturelle Veranstaltungen geben, heißt es in einer ZfP-Mitteilung.

Mitten in der Altstadt, in der Zunfthausgasse 18, finden die Bewohner Hilfe für die Gestaltung ihres Alltags, so die ZfP weiter. Diese reichten vom Einkauf über gemeinsames Kochen bis hin zum Mittagessen in Gesellschaft. Außerdem gebe es Angebote zur Freizeitgestaltung wie Gartenarbeit, Zeichnen, Handarbeit oder Backen – passend zur Jahreszeit.

Konzert im Januar geplant

Die Zunfthausgasse möchte Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung unkompliziert zusammenbringen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dafür seien Veranstaltungen wie Konzerte geplant, die mit Hilfe der Klienten organisiert werden. Das erste Konzert findet am Freitag, 25. Januar, ab 19 Uhr mit der Band La Manera De Ser Hermano statt. Mit unterschiedlichen Instrumenten unterhalten die drei jungen Männer des Ensembles ihr Publikum.

Kulturelle Veranstaltungen hatte es in der früheren „Reblaus“ bereits im vergangenen Jahr gegeben. Im Juli 2017 hatte mit dem „Räblus“ ein integratives Café eröffnet, das neben dem normalen Gastronomiebetrieb auch psychisch kranken Menschen im Rahmen des betreuten Wohnens eine Tagesstruktur bieten sollte. Pächterin war die Schweizerin Katrin Wermuth. Weil ein wirtschaftlicher Betrieb des Cafés damals aber nicht möglich war, gab Wermuth im Frühjahr 2018 wieder auf.

Auf SZ-Nachfrage erklärte das ZfP seinerzeit, dass es in der Zunfthausgasse künftig keinen gewerblichen Gastronomiebetrieb mehr geben soll, der Tagesstättenbetrieb in den Räumen aber fortgeführt werde.

Man überlege sich, wie der Standort weiterentwickelt werden könne, denkbar seien hier auch künftig kulturelle Veranstaltungen. Das Konzert am 25. Januar soll hier der Auftakt sein. Die Räumlichkeiten stehen laut Mitteilung nach Absprache aber auch für inklusive Veranstaltungen externer Anbieter offen.

Wer zum Beispiel einen Zeichenkurs veranstalten möchte und dazu einen passenden Ort sucht, könne sich zukünftig an die Tagesstruktur in der Zunfthausgasse 18 in Wangen wenden.