Kritik vom DRK Wangen am Blutspendedienst wird nochmals laut

Es war sein letzter Bericht als DRK-Bereitschaftsleiter, den Martin Köhler am Freitagabend bei der Mitgliederversammlung abzuliefern hatte. Auch er selbst wurde gebührend verabschiedet. Der Blick zurück in ein nach Einschätzung Köhlers Jahr ohne Highlights oder Wettbewerbsteilnahmen verdeutlichte dennoch: Es war ein reges Jahr, das finanziell ein gutes Polster schuf.

Kritik an der letzten Blutspendeaktion Anfang März wurde nochmals laut: Die langen Wartezeiten der Spender, die auf einer Prozess- und Verantwortlichkeitsänderung basieren, ärgerten Oberbürgermeister und DRK-Vorsitzenden Michael Lang so sehr, dass er sich in den vergangenen Tagen in einem Brief an den Blutspendedienst beschwerte: „Wir bemühen uns vor Ort, dass es gut läuft. Ich habe den Verantwortlichen geschrieben, dass auch sie sich anstrengen müssen. Das Blutspenden ist für uns eine wichtige Werbung.“

Zuvor schaute Bereitschaftsleiter Köhler auf ein einsatzreiches Jahr zurück, das eine um 19 Personen gewachsene Aktivenschar, zwölf Helfer mehr im Einsatzdienst, aber auch einen Rückgang an Fördermitgliedern mit sich brachte. Nach wie vor verfüge das DRK Wangen über einen „sehr, sehr guten Ausbildungsstand in der Bereitschaft“. Die Schnelleinsatzgruppe verzeichnete „so viele Einsätze wie noch nie“. Entlastung versprach Lang der DRK-Gymnastikgruppe, die vom baldigen Umzug der Volkshochschule ins ehemalige Notariat an der Zunfthausgasse profitieren soll.

Spielraum lassen auch die von Schatzmeister Oliver Welde mitgebrachten Zahlen zur Kassenlage (siehe Kasten). So sind 2018 trotz Garagenanbau auch noch Ausgaben zum Digitalfunk, neue Großzelte für das Zeltlager oder 8000 Euro für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens möglich.

Für den Kreisverband Wangen sprach Vorstandsmitglied Wolfgang Dieing. Er berichtete von einem hohen Blutverbrauch in Deutschland, der unter anderem auf eine große Zahl an Tumortherapien, aber auch noch Potenzial für blutsparendere Operationen zurückzuführen sei. In Sachen Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH könne es, so Dieing, nicht besser laufen. Der Kreisverband überlege, mit seiner Geschäftsstelle von Isny nach Wangen umzuziehen.

Am neuen Bereitschaftsleiter Martin Held lag es dann, seinen Vorgänger Martin Köhler zu verabschieden. Held rechnete die in vier Jahren von Köhler getätigten Einsätze (561) und „dokumentierten Stunden“ hoch und verdoppelte diese. „Heraus“ kamen 626 volle Arbeitstage, also rund zweieinhalb Jahre Arbeitsleistung, die Köhler binnen vierer Jahre „nebenher“ und ehrenamtlich geleistet hat. „Dafür möchten wir uns bei dir recht herzlich bedanken“, sagte Held. Seinem Dank schloss sich auch Oberbürgermeister Michael Lang an.

Das DRK Wangen in Zahlen und Namen

Geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunden der Bereitschaft (151 Mitglieder): 13753 Stunden, davon: 2101 Ausbildungsstunden, 1162 Einsatzstunden Blutspenden (sechs Termine, insgesamt 1667 Blutkonserven), 987 Einsatzstunden der Verpflegungsgruppe (acht Einsätze), 2762 Stunden des Sanitätsdienstes bei Veranstaltungen (557 Hilfeleistungen), 423 Helfer vor Ort-Einsatzstunden in Amtzell, Neuravensburg, Primisweiler, Karsee und Leupolz mit 484 Einsätzen, 1372 Einsatzstunden der Schnelleinsatzgruppe (178 Alarmierungen), 363 Stunden der Fachgruppe Information und Kommunikation, 36 Stunden bei Ausbildertätigkeiten (2 Kurse auf ehrenamtlicher Basis; insgesamt 134 Kurse mit 1797 ausgebildeten Personen) und 4547 Stunden bei sonstigen ehrenamtlichen Diensten (Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, Instandhaltung mobile Sanitätsstation; Materialpflege und anderes). Die Altersabteilung leistete 1685 Stunden. Stunden des Rettungsdienstes und der Krisenintervention sind nicht mehr dem Ortsverein zugerechnet und überregional organisiert.

Jugendrotkreuz (48 Kinder/ sechs Gruppenleiter): Gruppenstunden, Mithilfe Blutspenden, Sanitätsdienste, Sommerzeltlager und anderes.

Geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunden der Sozialarbeit: 1669,5 Stunden (Gymnastik, Tanz, Feiern, Krankenbesuche, Ausflüge, Blutspenden, Tafelladen usw.).

Wahlen: Vorsitzender: Michael Lang, stellvertretende Vorsitzende: Jörg Rusch und Florian Christberger, Schatzmeister: Oliver Welde, Bereitschaftsarzt: Jürgen Ruf, Schriftführerin: Silke Hildebrand, Kassenprüfer: Klara Kienzle und Christian Pilous, Delegiertenwahl: Thomas Hirschle, Martin Köhler, Silke Hildebrand, Michelle Steidle, Claudia Ebert, Norbert Geist, Markus Reischmann, Thomas Köhlbach, Tim Haug, Carsten Schliz, Florian Kolb, Erik Acksteiner, Melanie Hane, Oliver Welde, Manfred Spohn, Selina Gsell, Corina Hengge, Vanessa Heidl, Michael Scholz, Michael Schrade, Max Keckeisen, Markus Moller, Jürgen Kaczmarek, Antje Schneider, Edeltraut Keckeisen, Elisa Potenza.

Haushalt 2017: Einnahmen: 145148,97 Euro; Ausgaben: 102644,22 Euro (Gesamt-Kassenstand zum 31. Dezember inklusive Rücklagen, Jugend-Rotkreuz und Sozialarbeit: 167724,29 Euro).

Haushaltsplan 2018: geplante Einnahmen: 139027,20 Euro, geplante Ausgaben: 2709210 Euro (inklusive Zuschuss der Stadt und zinsloses Darlehen des Kreisverbandes). Geplanter Kassenstand zum 31. Dezember: 43831,49 Euro.

Ehrungen: Brigitte Rickert, Christian Pilous, Claudia Ebert, Lorena Rothacker, Marina Schnatterbeck, Michael Schrade, Theomann Cabak (jeweils fünf Jahre), Annika Renz, Franziska Nußbaumer, Michel Mauro, Peter Zahn, Tim Haug (jeweils zehn Jahre), Boris Bodenmiller, Michael Lang, Ralph Baumann (jeweils 15 Jahre), Georg Roth (jeweils 20 Jahre), Florian Christberger (jeweils 25 Jahre), Markus Reischmann (30 Jahre), Eugen Schelling (45 Jahre), Salvatore Tropea (55 Jahre), Peter Schleicher (60 Jahre). (swe)