Kreisverbands-Grüne sprechen sich für Maria Heubuch aus

Mit einem einstimmigen Votum sprachen sich die Bündnis 90/Grünen-Mitglieder des Kreisverbands Wangen bei ihrer jüngsten Sitzung für den Listen-Spitzenplatz ihrer Europaabgeordneten Maria Heubuch aus. Anfang Mai wird dieser Platz beim Landesparteitag vergeben. Gute Zahlen und eine erste Resonanz zum Projekt „Pestizidfreie Kommune“ umrahmten die Versammlung, die auch eine Überraschung brachte.

Viel Resonanz hat der Kreisverband laut ihrem Schatzmeister Wilfried Fischer auf das im Januar verabschiedete Positionspapier erhalten. In diesem Papier empfahl der Kreisverband den Kommunen im Landkreis Ravensburg sich zur „pestizidfreien Kommune“ zu qualifizieren und den Einsatz von Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat und auf Neonikotinoid-Insektizide zu unterlassen. „Die Rückmeldungen waren durchaus positiv und zeigten, dass jetzt schon die meisten Kommunen auf den Einsatz von Glyphosat verzichten.“ Dennoch hat in Wangen die Grün-Offene Liste (GOL) im Rahmen der Haushaltsberatungen laut Kreis- und Stadtrat Siegfried Spangenberg bereits einen Antrag gestellt. Beraten ist er allerdings noch nicht.

Auch aus Argenbühl kam die Rückmeldung, dass seit vier Jahren kein Glyphosat verwendet wird. Karl Kalmbach erklärte für Leutkirch: „Uns wurde mitgeteilt, dass Glyphosat noch nie eingesetzt wurde. Auch keine Neonikotionide.“ Aus anderen Kommunen, wie beispielsweise Kißlegg, warte man noch auf eine Antwort, erklärte Fischer. „Wichtig ist auch, dass wir die Wiesenstadt Wangen immer wieder in die Öffentlichkeit bringen“, sagte Spangenberg. Im Positionspapier geht es den Grünen nicht „nur“ um eine Haltung gegen Herbizide, sondern auch um eine Biodiversitätsstrategie und die Förderung von Projekten gegen das Arten-, Vogel- und Insektensterben. Fischer betonte: „Für die Nachhaltigkeit der Geschichte wäre es notwendig, dass sich die Kommunen mit einem Gemeinderats-Beschluss festlegen.“

Mitgliederzahl steigt an

Um knapp 8000 Euro höher als geplant fielen im vergangenen Jahr die Einnahmen aus. 27 800 Euro an Einnahmen standen – im Wahljahr 2017 – damit 23 700 Euro an Ausgaben gegenüber. „Damit haben wir statt eines geplanten Defizits einen Überschuss erwirtschaftet“, sagte Schatzmeister Fischer. Im „Nichtwahljahr 2018“ wird, laut Haushaltsplan, ein deutlicher Überschuss in Höhe von knapp 12 000 Euro angestrebt. Auch in Sachen Mitgliederentwicklung konnte Fischer von einem „Plus“ berichten. Die Mitgliederzahlen stiegen 2017 von 72 auf 76 Mitglieder: „Ganz aktuell haben wir 80.“ Mit einem klaren Votum stärkten die Grünen Europaabgeordnete Maria Heubuch aus Leutkirch in ihrer erneuten Bewerbung um den Landeslistenspitzenplatz. Anfang Mai wird sie sich in Leinfelden-Echterdingen gegen sieben weitere Bewerber durchsetzen müssen. Zu Delegierten für den Landesparteitag wurden Kay Friedrich und Siegfried Spangenberg gewählt. Ersatzkandidaten sind Bernd Striegel und Karl Kalmbach.

Brugger freut sich auf erstes Kind

Grußworte der Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger überbrachte ihre neue Büro-Mitarbeiterin Waltraud Kässer. In einem offenen Brief teilte Brugger dabei mit, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Mann auf ihr erstes Baby freue. Das Kind werde im August zur Welt kommen.