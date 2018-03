Kraftquelle Allgäu macht Kräuter erlebbar

Vom Einmaleins des Kräuterlateins bis hin zu einer Vielzahl an Angeboten rund um das Thema Kräuter handelt die Broschüre, die im Rahmen der Kraftquelle Allgäu von den Ferienregionen Allgäu-Bodensee und Westallgäu herausgegeben wird.

Unter dem Titel „Superfood aus dem Kräutergarten“ treffen sich künftige Kräuter-Experten, sammeln Blätter, Blüten und kochen anschließend leckere Gerichte. Echte „Allgäuer Weibsbilder“ vermitteln Kräuter-Weiber-Wissen für Frauen, so das Gästeamt Wangen. Auch Wanderungen sind mit im Programm.

Der Erfahrungsraum „cube noir“

Wie Kräutersalben oder Heilmittel aus Kräutern für die ganze Familie hergestellt werden, oder welche Kräfte und Genüsse in Frühjahrskräutern stecken, zeigen gleich mehrere Angebote. So können Interessierte zum Beispiel lernen, wie man Kräutersalz ansetzt.

Eine Reise für die Sinne ist der Erfahrungsraum „cube noir“. Régine Goueffon lädt ein in ein Dunkelzelt aus Bühnenvorhängen. Dabei geht es nicht nur um das intensive Erleben des Geschmacks der Kräuter. In ungeahnter Intensität tasten, lauschen, riechen und schmecken die Teilnehmer verschiedenste Dinge, so dass die Sinne auf sanfte Art geöffnet werden, so die Ankündigung.

Im Artemisia-Allgäuer Kräutergarten in Stiefenhofen machen eineinhalbstündige Spaziergänge mit den Kräutern der Natur vertraut. Vorbei am Weinberg führt in Wangen-Leupolz der steile Weg hinauf zum hübsch angelegten Kräutergarten „Himmelszipfele“. Und im Kräutergarten Zellers in Argenbühl-Eglofs gedeihen auf rund 1000 Quadratmetern heimische Pflanzen mit Heilwirkung.

Die Kraftquelle Allgäu wurde im Jahr 2013 von den Touristikern der Ferienregion Allgäu-Bodensee und Westallgäu entwickelt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf den Themen Kräuter und Pilgern. Laut Produktmanagerin Isabell Frick-Renz und Belinda Unger, Geschäftsführerin der Ferienregion Allgäu-Bodensee, wurde damit eine ganz besondere Auswahl an themenbezogenen Angeboten geschaffen, die eine kleine Auszeit vom Alltag bieten.