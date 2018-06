Kradfahrer fährt auf Auto und wird schwer verletzt

Vermutlich weil er die Verkehrssituation falsch eingeschätzt hat, ist ein 23-jähriger Kraftradlenker am Samstag gegen 18 Uhr auf der Straße von Niederwangen in Richtung Wangen auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, dessen Fahrer gebremst hatte. Das berichtet die Polizei. Der Kradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt, so dass er ins Klinikum eingeliefert werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 8000 Euro.