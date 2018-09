Kräutergarten „Himmelszipfele“ erhält Auszeichnung

Der Kräutergarten „Himmelszipfele“ in Leupolz ist als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Oberbürgermeister Michael Lang übergab im Rahmen des Museumsfests an die Initiatorin Georgia Mühleis (Mitte in der gelben Weste) eine Urkunde und eine Plakette.

Ortsvorsteher Anton Sieber reichte ihr den so genannten „Vielfalt-Baum“, der aus Holz gearbeitet, auf das Projekt aufmerksam machen soll. Die Plakette wird voraussichtlich im Eingangsbereich des Kräutergartens angebracht, der Baum aus Holz in der Gemeinde ausgestellt. Diese Ehrung wird an Projekte verliehen, die sich in nachahmenswerter Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen. Das Projekt ist auf der deutschen UN-Dekade-Internetseite unter www.undekade-biologischevielfalt.de auffindbar.