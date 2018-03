Kommt neues Gewerbegebiet bei Herfatz?

Der Planungsausschuss des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (RVBO) hat jüngst weitere, sogenannte Vorranggebiete für eine mögliche Ansiedlung von Gewerbe und Industrie festgelegt. Dazu gehört auch eine insgesamt rund 32 Hektar große Fläche zwischen Herfatz und der Autobahn-Anschlussstelle Wangen-West.

„Vor dem Hintergrund, dass die Flächenverfügbarkeit in der Region (...) eng begrenzt ist, werden erstmals regional bedeutsame, in der Regel interkommunal zu entwickelnde Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe (...) als Vorranggebiete festgelegt (...).“ So beschreibt die Sitzungsvorlage des RVBO-Planungsausschusses die Ausgangslage für die jüngste Empfehlung an den Regionalverband. Dieser soll nicht nur (wie berichtet) für das geplante, interkommunale Gewerbegebiet bei Waltershofen (Ikowa), sondern nun auch für ein Gebiet nordwestlich von Herfatz, Richtung Autobahn, ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren von den Vorgaben des Landesentwicklungsplans beantragen.

Für den Bereich Wangen-Herfatz sei dieses Verfahren laut Regionalverband wohl nötig, nachdem das Land im Vorfeld signalisiert habe, dass für das vorgeschriebene Anbindegebot an bestehende Siedlungen die Größenverhältnisse nicht stimmen würden. Das vom Ausschuss festgelegte Gebiet hat eine Fläche von 32 Hektar und liegt zwischen Herfatz und der A-96-Anschlussstelle Wangen-West, auf beiden Seiten der Bundesstraße 32. „Mit dem Zielabweichungsverfahren versuchen wir das Land zu überzeugen, dass in Sachen Gewerbe etwas getan werden muss“, sagt RVBO-Chefplaner Harald Winkelhausen. Mit einem kleineren, nur etwa elf Hektar großen Vorranggebiet nördlich der B 32 hätte laut Land ein solches, möglicherweise aufwendiges Verfahren vermieden werden können.

Weil der betreffende Bereich sowohl auf Wangener als auch auf Amtzeller Gemarkung liegt, könnte es zu einem weiteren interkommunalen Gewerbegebiet zwischen den beiden Kommunen kommen. „Wir brauchen auch diese interkommunalen Ansätze für eine größtmögliche Entwicklung“, sagt Wangens OB Michael Lang und macht darauf aufmerksam, dass die betreffenden Grundstücke in Privatbesitz sind.

Ob hier eine Kooperation innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG), also mit Achberg im Boot, vorstellbar ist? „Von der Stadt Wangen ist hier immer eine Offenheit da“, so Lang. Eine solche Option hatte nach der jüngsten VG-Diskussion auch Harald Winkelhausen dem Achberger Bürgermeister Johannes Aschauer vorgeschlagen: „Die Kommunen in der Verwaltungsgemeinschaft müssen das miteinander angehen.“

Laut Winkelhausen soll der Entwurf für die Fortschreibung des Regionalplans zur Anhörung in diesem Sommer beschlossen werden, danach sollen die Anträge auf Zielabweichung ans Land rausgehen. Im Sommer 2019 könnte es zum Satzungsbeschluss des neuen Regionalplans kommen, der danach noch vom Land genehmigt werden muss.

Bis dahin könnte auch das geplante Zielabweichungsverfahren für das Gewerbe-Vorranggebiet bei Wangen-Herfatz entschieden sein.