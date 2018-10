Knappe Heimniederlage für die TG Wangen/Eisenharz

Knapp 400 begeisterte Zuschauer sind zum Drittliga-Heimwettkampf der Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz in die Ebnethalle gekommen und haben einen hochklassigen und spannenden Wettkampf erlebt. Am Ende unterlag die TG Wangen/Eisenharz der TSG Backnang knapp mit 26:33. Es war der erwartet spannende Wettkampf zwischen den beiden einzigen Teams in der Liga, die komplett ohne Unterstützung von ausländischen Gastturnern antreten und stattdessen nur auf eigene Turner setzen.

Am Boden profitierten beide Teams von je einem Sturz auf der gegnerischen Seite. Bei ähnlich schwierigen Übungen, sicherten sich die Gäste aus Backnang dank der insgesamt besseren Ausführung erwartungsgemäß das erste Gerät. Am Seitpferd schlug die Turner der TG Wangen/Eisenharz zurück, sie gewannen drei der vier Duelle und übernahmen erstmals die Führung. Etwas Glück hatte Simon Strobel, der trotz eines Absteigers vom Pferd sein Duell gewinnen konnte, da auch sein Gegner einmal das Gerät verlassen musste. Im letzten Duell begeisterte der 17-jährige Moritz Mittmann das Publikum: die 12,0 Punkte, die er für seine fehlerfreie Übung vom Kampfgericht erhielt, bedeutet die bisher höchste Wertung eines deutschen Turners in der bisherigen Saison am Pferd. Der Konter der Backnanger ließ nicht lange auf sich warten. An den Ringen entwickelte sich erst ein sehr ausgeglichenes Duell. Ein Sturz beim Abgang von Manuel Drechsel ermöglichte es den Gästen ihrerseits wieder die Führung zu übernehmen. Beim Stand von 20:18 für Backnang ging es nach drei Geräten in die Einturnpause.

Am Sprung zeigten sich die Backnanger erneut souverän und profitierten von zwei Fehlern der Turner aus Wangen und Eisenharz. Somit bauten sie ihren Vorsprung auf zwischenzeitlich zehn Punkte aus. Der Wettkampf gegen Monheim hatte gezeigt, dass ein Rückstand in dieser Höhe immer noch aufgeholt werden kann. Entsprechend motiviert ging das Team an den Barren.

Wie gewohnt starke Leistungen am Reck

Einmal mehr demonstrierten die Allgäuer ihre Stärke am vorletzten Gerät. Während die Backnanger die Übungen von Hannes Müller und Elias Ruf noch kontern konnten und es keine Punkte auf beiden Seiten gab, holten Felix Kimmerle und Manuel Drechsel mit ihren bisher stärksten Übungen dieser Saison jeweils drei Punkte und es ging mit einem Rückstand von vier Scorepunkten ans Reck. Nachdem Elias Ruf im ersten Duell einen Scorepunkt abgeben musste, musste die TG Wangen/Eisenharz bereits im zweiten Duell am Königsgerät volles Risiko gehen. Der Backnanger Timo Bölcke hatte mit einer sehr guten Übung vorgelegt. Um den Abstand zu verkürzen musste dieses Duell gewonnen werden. Manuel Drechsel riskierte alles und zeigte eine ganz starke Übung; leider musste er sich nach seinem gestreckten Doppelsalto mit der Hand am Boden abstützen, wodurch das Duell mit drei Scorepunkten an die TSG Backnang ging. Die Backnanger ließen dann in den letzten beiden Duellen nichts mehr anbrennen und turnten ihren Vorsprung sicher nach Hause.

Nach der insgesamt unglücklichen Niederlage der Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz, die einmal mehr gezeigt hat, dass sie in dieser Saison mit allen Mannschaften mithalten kann, trauerten die Turner der verpassten Chance im Kampf um den Klassenerhalt nach. Da die Backnanger aber deutlich weniger Fehler machten, verließen sie die Halle als verdiente Sieger und revanchierten sich für die knappe Niederlage des Vorjahres. Nach einer Wettkampfpause am kommenden Wochenende, geht es für die TG am 10. November zum Auswärtswettkampf beim MTV Ludwigsburg.