Knöpfler: „Eine Wertschätzung für uns 18-Jährige“

345 junge Frauen und Männer sind 2018 in Wangen erwachsenen geworden – oder werden es noch bis zum Jahresende. Sie alle wurden zur jährlichen Jungbürgerfeier ins Rathaus geladen. 39 junge Wangener kamen. Sie hörten von ihren nun erlangten Rechte und Pflichten, erfuhren mehr von den vergangenen 18 Jahren in ihrer Stadt und der ganzen Welt und hatten danach Gelegenheit zum Plausch miteinander und mit den politischen Vertretern aus der Stadt und den Ortschaften.

Seit 2006 lädt die Stadt Wangen alle jungen Erwachsenen ins Rathaus ein. Kam damals noch ein gutes Drittel, so schrumpfte die Zahl in diesem Jahr auf unter zwölf Prozent. Jene, die der Einladung folgten, hörten von Oberbürgermeister Michael Lang, welch besonderes Jahr ihr Geburtsjahr 2000 gewesen ist: „Schon Jahre zuvor haben viele gedacht, dass zum Jahrtausendwechsel etwas passieren wird. Es gab Ängste, dass in der Neujahrsnacht die Computersysteme abstürzen.“ Wirklich passiert ist diesbezüglich bekanntlich nichts. In Wangen wurde aber kurz nach dem Jahreswechsel das große Narrentreffen abgehalten. Zudem gehörten die Namen Maria, Katharina und Lea bei den Mädchen und Simon, Alexander und Lukas bei den Jungs zu den jeweiligen „Top drei“ der gewählten Vornamen. Lang bat die heute Erwachsenen darum, sich in Wangen einzubringen, einzusetzen und zu engagieren – und damit Mitverantwortung zu übernehmen. „Jene, die hinausgehen in die weite Welt und ihre Heimat im Herzen haben, bitte ich, sich bei uns zu melden“, sagte Lang. Denn: „Wir pflegen als Stadt die Kontakte.“

In Wort und Bild führte das Stadtoberhaupt durch die 18 Lebensjahre der jungen Wangener. Vom Terroranschlag auf das World Trade Center und das Pentagon 2001 über die Gründung von Facebook (2004), die Bankenkrise (2008) über den ersten in Wangen gewählten Jugendgemeinderat (2012) bis zur Trump-Präsidentschaft (2016) und den Hitzerekorden in diesem Jahr reichte seine Zeitreise.

„2018 rollten in der Erba auch die Bagger an“, blickte Lang auf eines der aktuellsten Ereignisse zurück. Die Jugendgemeinderätinnen Anna Baumann und Thea Brücher stellten die Arbeit des Jugendgremiums und die jüngsten Projekte vor. Judith Schweizer und Anna Rädler sorgten für die musikalische Umrahmung.

„Ich finde es wichtig, an der Jungbürgerfeier teilzunehmen“, sagte Julia Gralki, eine der 18-jährigen, die am Freitag im Rathaus gewesen sind: „Besonders gut hat mir der Rückblick gefallen. Da waren viele Bilder aus Wangen dabei. Das war sehr interessant.“ Levin Knöpfler ist mit vier Freunden gekommen: „Das war ein schöner Abend. Er ist eine Wertschätzung für uns 18-Jährige und ein Zeichen, dass wir respektiert werden.“

Einer, der sich von der geringen Resonanz enttäuscht zeigte, war Niederwangens Ortsvorsteher Berthold Riether: „Was Niederwangen betrifft, sind gerade mal vier von 22 jungen Erwachsenen gekommen. Da hatte ich mir mehr erwartet. Die Jungbürgerfeier ist die erste, individuelle Einladung der Stadt. Ich meine, dass Jugendliche sich ein bisschen Gedanken machten sollten, weshalb die Stadt sie einlädt und sich ein bisschen für das Gemeinwesen interessieren.“

Den Niederwangener 18-Jährigen wird demnächst nochmals eine Einladung ins Haus flattern. Nämlich jene zum Neujahrsempfang am 5. Januar.