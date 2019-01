Klosensänger spenden 1721 Euro an den Verein Lichtblick

Die Wangener Klosensänger haben rund 1721 Euro an den Verein Lichtblick hilft Familien gespendet. Die Summen haben die Klosensänger während ihrer Brauchausübung von den Zuhörern gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Abordnung der derzeit 23 Nikolaussänger – in der Mehrzahl aktive oder ehemalige Feuerwehrmänner – konnten die Spenden im Feuerwehrgerätehaus Wangen an den Verein übergeben. Die Vertreterinnen vom Verein Lichtblick bedankten sich laut Mitteilung für das Engagement. Das Geld kommt nun Bedürftigen und in Not geratenen Familien der Region zugute.

Das Bild zeigt: Marion Lang (von rechts), Anne Martin und Helga Osterberger – alle Vorstand Lichtblick, Patrick Kresser, Hardy Kübler, Martin Kresser, Felix Kresser, Adalbert Beck, Christian Beck, Peter Reck und Stephan Wiltsche.