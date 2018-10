Kleintransporter prallt ungebremst in Reisebus und verletzt Fahrgäste

Bei einem Unfall auf der A 96 am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der Talbrücke Obere Argen bei Neuravensburg sind zwei Personen verletzt worden, berichtet die Polizei. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 70 000 Euro an zwei Fahrzeugen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war ein 21-jähriger österreichischer Kleintransporter-Fahrer in Fahrtrichtung Süden aus Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Reisebus aufgefahren. Die beiden Insassen im Klein-Lkw wurden bei der Kollision leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, die 25 Insassen des Reisebusses blieben unverletzt. Am Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro, der Sachschaden am Reisebus beläuft sich auf etwa 50 000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Sicherung der Fahrgäste samt Gepäck aus dem Reisebus erfolgte über einen Ersatzbus. Die A 96 war über einen Zeitraum von etwa drei Stunden in Richtung Süden nur einspurig befahrbar.