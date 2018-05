Neuravensburg - Martin und Stephan tun es ihrem berühmten Vater Ernst Hutter gleich: Sie haben wie er Musik im Blut und im Herzen. Wenngleich sie auch Hip Hop, Pop und Jazz spielen, so sind sie doch mit Blasmusik aufgewachsen und bereichern mit viel Talent die von Ernst Hutter geleiteten „Egerländer Musikanten – Das Original“. Julian komplettiert das „Familienunternehmen“ als Organisator.

Seit einiger Zeit gibt es jetzt auch die „Kleine Egerländer Besetzung – Das Original“. Wie es zu der Gründung kam, ist schnell erzählt. Vor fünf Jahren fanden sich erst sieben, später acht „mit den Klängen der Egerländer infizierte Musiker“ zusammen, um einfach Spaß zu haben und zu musizieren. Spontan kam man auf die Idee, von der Session ein Video mit dem Smartphone aufzunehmen und es zu posten. Zwei Stücke aus dem Egerländer-Repertoire gelangten so ins Netz. Und was man nicht erwarten konnte, das trat ein: die „Garten Polka“ und „Im Wäldchen“ schlugen ein wie eine Bombe.

„Viel musikalisches Potential“

Nachdem sich die „jungen Wilden“, wie Ernst Hutter die sieben Solisten seines Orchesters samt Akkordeonist Max Obermüller liebevoll nennt, ein Jahr später ganz gezielt für neue Video-Aufnahmen getroffen hatten, wurde sehr bald aus dem lockeren Ensemble die von Schlagzeuger Stephan Hutter und Trompeter Martin Hutter gegründete „Kleine Besetzung“. Julian Hutter, der Kultur-Management studiert hat“, nahm auch hier die Position des Planers und Koordinators ein. Mentor und begeisterter Fan des Oktetts ist seither Ernst Hutter.

„Die Jüngsten in meinem Orchester bringen viel musikalisches Potential mit“, sagt Hutter voller Stolz und nennt das, was diese jungen Musiker als Arrangeure von Kompositionen mitbringen, „als das Beste, was die Böhmische und Egerländer Szene derzeit zu bieten hat“. Und er hofft, dass die kleine Besetzung der Egerländer Musikanten mit ihrer in allen Facetten und Stilrichtungen erstrahlenden Präsentation viele junge Musiker dazu motiviert, „ihrerseits die Schönheiten der Egerländermusik zu erkennen“.

Im Booklet zur ersten DVD der Acht mit dem Namen „Egerländer Spielereien“ schreibt Ernst Hutter: „Es gibt so viele Möglichkeiten, Musikalität und Freude am gemeinsamen Musizieren miteinander auszuleben.“ Das kann Martin Hutter mit einem Beispiel nur unterstreichen: „Wir haben alte Sachen von Ernst Mosch, die bei den Freunden der Blasmusik in Vergessenheit geraten sind, wieder ausgegraben und präsentieren sie nun mit viel Witz und einer Portion Keckheit.“

Am Sonntag, 13 Mai, wird sich die „Kleine Egerländer Besetzung“ um 18 Uhr erstmals in der Heimat der Hutters mit einem Konzert in der Festhalle Neuravensburg vorstellen. Vor ihrem Auftritt wird die „Bradlberg Musig“ zu hören sein. Das Herz der Vollblutmusikanten schlägt nach eigenen Angaben für die Volksmusik. Sie haben sich zusammengeschlossen, um der Vorarlberger Tanzmusik „frischen Wind zu verleihen“.