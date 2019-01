Einen verdienten 35:24-Sieg haben die Handballerinnen der MTG Wangen in heimischer Halle gegen Bettringen gefeiert. „Nach dem freien Wochenende hatten wir einen Gegner vor uns, gegen den wir in der Hinrunde verloren haben. Das wollten wir zu Hause unbedingt verbessern und die zwei Punkte behalten. Das war nicht unser bestes Spiel und wir haben mit Fehlern gespielt. Allerdings denke ich, dass unser Sieg nie in Gefahr war. Ich konnte gute wechseln und jede Spielerin hat zum Sieg beigetragen. Diese Leistung wird nicht gegen Urach reichen, aber das wissen wir alle“, kommentierte MTG-Trainer Zoltan Sellei den Sieg.

Dass die Bettringerinnen weiteren Sieg gegen die MTG einfahren wollten und die zwei Punkte unbedingt benötigten, merkte man ab der ersten Spielminute. Voll motiviert starteten beide Teams ins Spiel und lieferten sich unter hoher Geschwindigkeit ein spannendes Kopf-an-Kopfrennen. Ein Ball nach dem anderen landete im Netz der Torhüter, wodurch es schon in Minute elf schon 6:6 stand. Allerdings zeigte sich dann, dass sich das gegnerische Team nun langsam sehr schwer tat, mit der Geschwindigkeit des vollbesetzten MTG-Teams mitzuhalten. Da die SG nur mit zehn Spielerinnen angereist war, boten sich nicht allzu viele Wechselmöglichkeiten, was sich nun immer mehr als Vorteil für unsere MTGlerinnen herausstellte. Ein gutes Wechselverhalten des heimischen Teams und somit anhaltendem Tempo auf dem Feld verhinderte meist, dass sich auf heimischer Seite Fehler einschlichen. So konnte man diesmal voll konzentriert durch Spielzüge oder guten Eins-gegen-eins-Situationen den Ball im gegnerischen Netz versenken. Durch diese schnelle Spielweise und wenige Fehler in Angriff und Abwehr, gelang den Wangerinnen ein verdienter Halbzeitstand von 16:12.

Wangenerinnen ziehen immer weiter davon

Auch in der zweiten Halbzeit spielte man kontinuierlich mit dieser Leistung weiter und baute den Abstand immer weiter aus. Bereits in der 37. Minute wurde ein Spielstand von 20:14 auf der Anzeigetafel angezeigt. Nach und nach gelang es auch, die starke Bettringer Rückraumspielerin Marlen Hägele in den Griff zu bekommen. MTG-Torhüterin Verena Hess parierte einen Ball nach dem anderen, was den MTGlerinnen zusätzlich den Rücken stärkte. Dass die SGlerinnen nun immer mehr der Mut und die Lust in Angriff als auch Abwehr verließen, konnte man an dem nun immer deutlicheren Ergebnis erkennen. So gelangen auch immer häufigere Tempogegenstöße, welche maßgeblich zum verdienten Endergebnis von 35:24 beitrugen.

Für die MTG spielten: Johanna Schweizer und Verena Hess (beide Tor), Janika Schwanninger (9/2), Lilly Stiller (3), Patricia Walser (12/4), Johanna Becker (4), Marina Gabriel, Carina Zeiske, Nadine Schirnik, Laura Schirnik, Sophia Ludwig, Katrin Aumann (5) und Chantal Ferreiro (2).