Klarer Auswärtssieg für Wangener Volleyballer

Die Volleyball-Herren der MTG Wangen sind überzeugend in das letzte Saison-Drittel der Bezirksliga gestartet. Beim 3:0-Auswärtssieg gegen den VfB Ulm 2 trat der Tabellenzweite aus Wangen von Anfang an konzentriert auf.

Aus einer soliden Annahme heraus konnte die MTG den Angriff strukturiert aufbauen und erfolgreich abschließen. Ulm wirkte in dieser Phase überfordert. Wangens Trainer Markus Wahl nutzte die Gelegenheit, um früh zu wechseln und den jungen Spielern die Gelegenheit zu geben, Spielpraxis zu sammeln. Der erste Satz ging ungefährdet mit 25:20 an die MTG. Im zweiten Satz wurde das Spiel ausgeglichener, da sich im Wangener Spiel immer wieder Unkonzentriertheiten einschlichen und gute Gelegenheiten vergeben wurden. Die MTG lag zwischenzeitlich mit acht Punkten zurück, machte jedoch nie den Eindruck, die Kontrolle über das Spiel zu verlieren und so verhalf eine konsequente Serie zum Ende des zweiten Satzes zu einem 27:25. Das gleiche Bild zeigte sich im dritten Satz. Ulm lag durch gute Abwehrleistung und Wangener Eigenfehler immer einige Punkte in Führung, konnte sich jedoch nie entscheidend absetzen und wurde wie im zweiten Satz zum Ende abgefangen. Mit 25:23 ging der letzte Satz an die MTG Wangen, die sich mit diesem 3:0-Sieg weiter vorne festsetzen und durch die Niederlage des VC Baustetten in Eislingen rückt sogar die Tabellenführung wieder in Reichweite. Das erste Saisonziel des Aufsteigers, die Liga zu halten, ist bereits souverän erreicht worden.

Für die MTG spielten: Hannes Franke, Christian Iskrzycki, Lukas Kockmann, Jörg Kresser, Bastian Lutz, Jan Schellmann, Marco Sündermann, Sven Sündermann und Tobias Wahl