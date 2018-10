Kirchengemeinde feiert 125 Jahre Evangelische Stadtkirche

Die Evangelische Kirchengemeinde feiert am Wochenende von Freitag, 19. Oktober, bis Sonntag, 21. Oktober, das 125-jährige Bestehen der Evangelischen Stadtkirche. Diese wurde am 19. Oktober 1893 eingeweiht. Seitdem sei die Kirche geistliche Heimat für viele und ein sichtbares evangelisches Zeichen in der Stadt geworden. Die Stadtkirche ist ein Ort vielfältiger Gottesdienste, reicher Kirchenmusik und fröhlicher Begegnungen, heißt es in einem Pressetext der Kirchengemeinde.

Das Festwochenende beginnt am Freitag, 19. Oktober, ab 19 Uhr mit einem Festabend. Es musizieren unter anderem Christian Beemelmans (Horn) und Matthias Kiefer (Orgel), die evangelische Kantorei Wangen und das Blockflötenensemble „Schwemmhölzer“. OB Michael Lang, Pfarrer Claus Blessing und Pfarrer Dietrich Oehring aus Isny werden Grußworte sprechen.

Am Samstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr findet dann eine Krimi-Lesung mit Wein und Kerzenschein statt. „Roth und Rother“ – Michael Roth und Corina Rother – lesen Auszüge aus dem Kirchenkrimi „Verzehrende Flammen“ von Reiner Strunk.

Ein Familiengottesdienst und das Gemeindefest „Fröhlicher Kirchberg“ werden am Sonntag, 21. Oktober, gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Beim Gemeindefest gibt es unter anderem ein Tischkicker-Turnier, einen Bücherflohmarkt und die Möglichkeit, auf den Kirchturm zu steigen. Viele Programmangebote seien speziell auf das Kirchenjubiläum zugeschnitten: unter anderem ein Puzzle der Stadtkirche legen, die Orgel ausprobieren, ein Memory mit Details der Stadtkirche und ein Fotoshooting mit dem Kirchenmodell, heißt es in der Ankündigung.

Alle Veranstaltungen finden in oder um die Stadtkirche statt. An allen drei Tagen ist im Chorraum der Kirche außerdem eine Ausstellung mit Bildern aus den 125 Jahren der Stadtkirche zu sehen. Die Kirche ist jeden Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Bereits am Donnerstag, 18. Oktober, laden um 15 Uhr Altstadt- und Museumsverein und Kirchengemeinde zu einer Führung durch die Stadtkirche ein.

Passend zum Jubiläum erscheint der neue Kirchenführer „Dem Himmel so nah“. Vieles von dem, was in der Stadtkirche nicht offensichtlich ist, findet sich in dem Kirchenführer. Welche Inschriften die drei Glocken der Stadtkirche tragen, das Bild, das Rudolf Schäfer in der Sakristei gemalt hat, die Gleichnisse, die auf dem großen Bild des Chorbogens dargestellt sind – all das wird in dem Kirchenführer bebildert erklärt, so der Pressetext. Pfarrer Martin Sauer hat die Texte geschrieben, Christoph Morlok hat fotografiert. Den Kirchenführer gibt es am Festwochenende für fünf Euro. Danach kostet er 7,50 Euro und ist im Gemeindebüro oder in den Buchhandlungen Nothhaft und Natterer erhältlich.