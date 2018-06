Kirche denkt über Räume für Flüchtlinge nach

Auch die katholische Kirche in der Seelsorgeeinheit Wangen denkt über die Aufnahme von Flüchtlingen in kircheneigenen Gebäude nach. Claus Blessing, der am Sonntag als neuer Pfarrer eingesetzt wird, erklärt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Wir werden das Thema gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat und der Stadt besprechen.“ Konkrete Objekte könne er derzeit aber noch nicht nennen – auch weil er dafür zu neu in Wangen sei.

Blessing nennt als Voraussetzung für die Aufnahme von Flüchtlingen die nötige Aufnahme- und Hilfsbereitschaft vor Ort. Vorrang hätte im Fall der Fälle leerstehende kirchliche Immobilien. Zur Frage, ob auch Pfarrhäuser in Betracht kämen, gab sich der künftige Pfarrer der Seelsorgeeinheit Wangen zurückhaltend.

Dass die Unterbringung von Flüchtlingen in kirchlichen Gebäuden und auf Grundstücken in der Region zu einem Thema wird, wird nach den entsprechenden Bitten von Papst Franz Franziskus und des Rottenburger Bischofs Gebhard Fürst mehr und mehr klar: Am Freitag kündigte die katholische Gesamtkirchengemeinde Ravensburg an, drei Grunstücke für Flüchtlingsunterkünfte anbieten zu wollen. Bereits jetzt würden dort drei Wohnungen für Asylbewerber zur Verfügung gestellt: zwei in Gemeindehäusern und eine in einem Kindergarten.

St. Martin: Baustart 2017 geplant

Der künftige Wangener Pfarrer Claus Blessing erklärte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zudem, dass er im Jahr 2017 mit dem Beginn der Sanierungsarbeiten an Wangens zentralem Gotteshaus, der Pfarrkirche St. Martin, rechnet. Besonders dringlich seien Arbeiten am Turm und im Chorraum. Dort gebe es Fäulnisbefall und Statikprobleme. „Das hat oberste Priorität“, sagt Blessing. Zudem stünden in zwei weiteren Bauabschnitten die Dachsanierung und die Renovierung des Kirchenraums an.

Sanierung kostet „viel Geld“

Über die möglichen Kosten machte Blessing keine Angaben, da die Aufträge bislang nicht vergeben seien und die Diözese noch keine Finanzierungszusage gemacht habe. Klar sei unterdessen, dass es sich um „viel Geld“ handeln werde. Und: Zehn Prozent der Bausumme soll über Spenden finanziert werden.

Die Schäden an der aus dem 9.Jahrhundert stammenden Pfarrkirche St. Martin sind seit längerer Zeit bekannt. Bereits 2013 hatte sich eine Fördergemeinschaft gebildet, um Geld für das Großprojekt zu sammeln. Die Kirchensanierung ist der dritte bauliche Kraftakt in der jüngeren Vergangenheit im Bereich der Wangener Altstadt. Zuvor waren bereits die Spitalkirche und das Pfarr- und Gemeindehaus neben St. Martin aufwändig instandgesetzt worden.

Daten und Fakten zu Claus Blessing

Der 45-jährige Claus Blessing wurde in Göppingen geboren und tritt am Sonntag offiziell seine neue Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Wangen an. Nach dem Weggang seiner Vorgänger Michael Schuhmacher und Andreas Schulz war der Doktor der Theologie bereits zwischen September 2014 und Pfingsten 2015 Pfarradministrator in Wangen. In den vergangenen 14 Jahren war er als Pfarrer in Wolfegg tätig, seit 2008 dort verantwortlich für die Seelsorgeeinheit Oberes Achtal.

Claus Blessing ist zudem stellvertretender Dekan des Dekanats Allgäu-Oberschwaben. Er kündigt an, dieses Amt auf Wunsch der Diözese auch in seiner neuen Funktion in Wangen behalte. „Allerdings habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das schaffe, auch weil mein erstes Jahr in Wangen sicher mehr Arbeit mit sich bringt“, erklärt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Zur Seelsorgeeinheit Wangen gehören ingesamt sechs Pfarreien: St. Martinus und St. Ulrich in Wangen, St. Petrus in Deuchelried, St. Kilian in Karsee, St. Laurentius in Leupolz und St. Andreas in Niederwangen.

Am Sonntag, 27. September, wird Claus Blessing in einem Gottesdienst um 14.30 Uhr in St. Martin durch Dekan Ekkehard Schmid als neuer leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Wangen investiert. Anschließend ist ein Stehampfang im Gemeindehaus St. Martin geplant. In St. Martin und St. Ulrich wird es am Sonntag außer dem Investiturgottesdienst keine Messfeiern geben. Am Samstag wird in St. Ulrich um 19 Uhr eine Sonntagvorabendmesse gefeiert.