Kino nach draußen verlegt

Wer sitzt bei diesen lauen Temperaturen am Abend schon gerne auf dem Sofa? Und tolle Filme schauen kann man in Wangen auch draußen. Die Kulturgemeinde Wangen verlegte am Freitag und Samstag wieder das Kino ins Freie. In der besonderen Atmosphäre vor dem Rathaus kamen schon am ersten Abend über 160 Menschen, um den Film „Lunchbox“ zu sehen. Frederike Ivanos, die Vorsitzende der Kulturgemeinde Wangen, freute sich über den regen Zulauf. Trotz des Himmelspektakels mit dem Blutmond seien die Menschen gekommen. Denn sehen konnte man den Mond vom Marktplatz aus nicht, meinte Ivanos.

Am zweiten Abend sah es zunächst so aus, dass die Veranstaltung gar nicht stattfinden könnte. Denn zeitweise einsetzender Regen und Gewittergrollen gingen durch den Tag. Abends lockerten die Wolken schließlich auf, und es blieb trocken. Darüber freuten sich Jung und Alt. Denn der Film „ Der kleine Nick“ war ein Familienfilm, der in erfrischender und fröhlicher Art und Weise den Alltag einer Familie aus den Augen eines Kindes beschreibt . Und wie im „echten“ Kino gab es Popcorn und Getränke.