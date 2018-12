Wovon so viele geträumt hatten, erfüllte sich nicht: Das schönste Fest im Jahr musste ohne winterliche Temperaturen und glitzernde Schneedecke auskommen. Dafür gab es neben den Festlichkeiten in Heim und Familie viele kirchliche Veranstaltungen, die besucht werden konnten.

In Krippenfeiern und Christmetten, in Weihnachtsvespern und vor allem in Festgottesdiensten feierte die Gemeinschaft der Christen Weihnachten. Zudem wurden in den Gottesdiensten am zweiten Weihnachtstag in der Seelsorgeeinheit Wangen die Kinder gesegnet.

Diese Segnung ist eng verbunden mit dem Fest der heiligen unschuldigen Kinder, das am 28. Dezember gefeiert wird. Der Brauch hat sich bis ins ausgehende Mittelalter erhalten und erlangte mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder Bedeutung.

Wie von Pfarrer Claus Blessing zu erfahren war, soll das Kind durch den Segen erfahren, dass die Menschwerdung Gottes ganz konkret mit seinem eigenen Leben zu tun hat. „Gott ist als Kind zur Welt gekommen“, hielt der Priester vor Augen und erinnerte an das Matthäus-Evangelium mit dem prägnanten Satz: „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder.“