Kinderkleider-Basare in der Region Wangen starten ins Frühjahr

Der Startschuss für die Frühjahrs-Kinderkleider-Basare fällt in Kürze. Für Verkäufer sind sie eine gute Möglichkeit, gut erhaltene Waren zu veräußern. Für Käufer bieten die Basare eine günstige Gelegenheit des Erwerbs. Alle Veranstalter weisen darauf hin, dass bei den nun anstehenden Basaren ausschließlich Frühjahrs- und Sommerware ver- und gekauft werden kann. Wichtig ist auch, dass ausschließlich saubere, moderne, voll funktionsfähige beziehungsweise (bei Autositzen und anderem) den geltenden Gesetzen entsprechende Waren verkauft werden dürfen. Veranstalter behalten sich vor, die Artikel andernfalls nicht anzubieten. Welche zusätzlichen Bedingungen bei den einzelnen Veranstaltern gelten, ist der Übersicht zu entnehmen. Wichtig ist auch: Potenzielle Anlieferer müssen sich überall anmelden. Dabei ist auch zu erfahren, wie die Waren auszuzeichnen sind. Die Basarorganisatoren weisen auch darauf hin, dass für gestohlene, beschädigte oder verloren gegangene Waren keine Haftung übernommen wird. Die Einkünfte aus Annahmegebühr, einem Teil des Verkaufserlöses und aus der Bewirtung, kommen von den Veranstaltern bestimmten, wohltätigen Zwecken zu Gute.

Samstag, 17. Februar

Kinderkleider- und Erwachsenenbasar des Waldorfkindergartens und der Schule

In der Waldorfschule, 12 bis 14.30 Uhr, Annahme: Freitag, 16. Februar, 15 bis 16.30 Uhr, Rückgabe: Samstag, 17. Februar, 19.30 bis 20 Uhr. Besonderheiten: maximal 50 Teile, Annahme nur in nummerierten Kisten oder Wäschekörben. Angenommen werden: bevorzugt Textilien für Kinder und Erwachsene aus Baumwolle, Wolle und Seide, Regenbekleidung auch aus Kunststofffasern, Holzspielzeug, Bücher, Kinderwagen, Roller, Autositze, Fahrräder und Fahrradzubehör, Kinderbetten und anderes. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt: 08380 / 9839995.

Sonntag, 18. Februar

Kinderkleiderbasar Weißensberg

In der Festhalle, 11 bis 13 Uhr (Einlass für Schwangere ab 10.30 Uhr). Besonderheiten: Verkaufsnummern bereits alle vergeben, Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Angenommen werden: Bekleidung (bis Größe 176), Schuhe, Spielsachen, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge und anderes. Weitere Informationen: www.kujhvw.de.

Kontakt: 08388 / 9234888.

Samstag, 24. Februar

Kinder- und Jugendbasar Hergensweiler

In der Leiblachhalle, 8.30 bis 11 Uhr und 13.30 bis 14.30 Uhr. Annahme: Freitag, 23. Februar, 9 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr. Rückgabe: Samstag, 24. Februar, 18.30 bis 19 Uhr. Besonderheiten: Verkauf von Haushaltswaren, Tupperware, Vemmina, AMC, Lumara, WMF und anderes, Neusortierung der Ware für Nachmittagsverkauf, Annahme nur in beschrifteten Wäschekörben und Klappboxen, maximal 60 Teile (einschließlich Spielsachen, zwei Paar Schuhe und fünf Teile Haushaltsware), Zweiteiler zusammennähen, keine Stofftiere, keine Videos. Angeboten werden: Bekleidung, Spielsachen aller Art, Kinderwagen, Autositze, Bettchen, Fahrräder, Umstandsbekleidung und anderes. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt: Anforderung einer Verkaufsnummer mit Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer unter kibahgw@yahoo.de oder www.hergensweiler.info/kinderbazar.

Kinder- und Jugendkleiderbasar Leupolz

In der Turnhalle, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 23. Februar, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: Samstag, 24. März, 14 bis 14.30 Uhr. Besonderheiten: maximal 50 Teile, maximal drei Paar Schuhe, maximal 100 Anbieter, keine Plüsch- und Kuscheltiere, Computerspiele- und -zubehör, Unterwäsche, Socken und Erwachsenenbekleidung; Kinderspielecke mit Betreuung, Bewirtung am Samstag. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Babyausstattung, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge, Umstandsbekleidung, Spielzeug und anderes. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt (bis 18 Uhr): 07506 / 9515422.

Basar rund ums Kind Neukirch

In der Mehrzweckhalle Neukirch, 10.30 bis 12 Uhr (Schwangere mit einer Begleitperson schon ab 10 Uhr). Annahme: Freitag, 23. Februar, 18 bis 19 Uhr, Rückgabe: Samstag, 24. Februar, 16 bis 16.30 Uhr. Besonderheiten: keine Plüschtiere, Bettwäsche, Unterwäsche, Strumpfhosen, Socken, Computerspiele, VHS-Kassetten, maximal 50 Teile (inklusive drei Paar Schuhen und maximal zwei sperrige Teilen) plus zehn Spielsachen-Artikel, Tesakreppauszeichnung nach Anweisung, Anlieferung in festen Behältnissen, Kennzeichnung in 50-Cent-Schritten. Angeboten werden: Babyausstattung, Kinder- und Jugend-Bekleidung bis Größe 164, Umstandsmode, Schuhe, Kindersitze, Spielwaren, Fahrzeuge, Autositze, Bücher und anderes. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Infos: Basarneukirch.jimdo.de.

Kontakt: Nummernvergabe unter basar-neukirch@gmx.de unter Angaben von Name, Adresse und Telefonnummer.

Flohmarkt der evangelischen Eltern-Kind-Spielgruppe Kißlegg

In der Turn- und Festhalle, 14 bis 15.30 Uhr (Einlass für Verkäufer: 13 bis 13.30 Uhr). Besonderheiten: Selbstverkauf, Kaffee und Kuchen, Kinderspielecke. Verkauft werden können: Kinderbekleidung bis Größe 176, Babyzubehör, Umstandsmode, Kinderwagen, Kindersitze, Spielzeug und Kinderfahrzeuge. Standgebühr: sechs Euro für einen Tisch, zehn Euro für zwei Tische, zwei Euro für einen Kleiderständer.

Kontakt: 07563 / 5195280 (ab 13 Uhr).

Kinderkleider- und Spielzeugbasar Gebrazhofen

In der Turn- und Festhalle, 14 bis 15.30 Uhr. Annahme: Freitag, 23. Februar, 14.30 bis 15.30 Uhr, Rückgabe: Samstag, 24. Februar, 18.30 bis 19 Uhr. Besonderheiten: maximal 50 Teile, maximal drei Paar Schuhe. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 164, Schuhe, Babyzubehör, Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze, Spielzeug, Kinderfahrzeuge und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt (täglich von 8 bis 12 Uhr): 07561 / 9068973, 07563 / 908648 und 07563 / 2110.

Sonntag, 25. Februar

Kindersachenflohmarkt mit Kinderflohmarkt Amtzell

In der Turnhalle, 14 bis 16 Uhr (Aufbau für Verkäufer 13 bis 13.30 Uhr). Besonderheiten: Selbstverkauf, Kaffee und Kuchen, Kinderbetreuung für Kinder von zwölf Monaten bis acht Jahre. Standgebühr ein Tisch: sechs Euro, zwei Tische: zehn Euro (Kleiderständer oder ähnliches müssen angemeldet werden), separater Kinderflohmarkt in der Bewegungshalle (Standgebühr: ein Euro, Kleidung und Schuhe dürfen nicht verkauft werden, Anmeldung ebenfalls erforderlich).

Kontakt: 07520 / 6011 (nicht nach 19.30 Uhr).

Samstag, 3. März

Kinderkleiderbasar Neuravensburg

In der Turnhalle, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 2. März, 16 bis 18.30 Uhr, Rückgabe: Samstag, 3. März, 14.30 bis 15 Uhr. Besonderheiten: maximal 50 Teile, nur 50-Cent-Schritte bei der Auszeichnung, Kuchen, Waffeln und Getränke, maximal drei Paar Schuhe, Tesakreppauszeichnung (Kundennummer eingekreist und in rot), Annahme nur in nummerierten Wäschekörben, keine Stofftiere. Angenommen werden: Kinderbekleidung bis Größe 176, Spielsachen, Fahrzeuge, Kinderwagen, Babyzubehör. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Infos: www.neuravensburger-kinderkleiderbazar.de.

Kontakt: E-Mail an nummernvergabe-basarnrv@web.de.

Kleiderbasar des Natur- und Bewegungskindergartens Tettnang

In der Stadthalle, 10.30 bis 13 Uhr (Einlass für Schwangere mit Mutterpass und einer Begleitperson ab 10 Uhr). Annahme: Freitag, 2. März, 18 bis 20 Uhr. Rückgabe: Samstag, 3. März, 18 bis 18.30 Uhr. Besonderheiten: Bewirtung, maximal 60 Kleidungsstücke, maximal vier Paar Schuhe, maximal 20 Spielzeugartikel, zusätzlich Großteile (Kinderwagen, Kinderbetten und ähnliches), keine Stoff- und Kuscheltiere, Bodys nur bis Größe 74/80, Warenauszeichnung erfolgt auf Etiketten (Bücher , CD und ähnliches mit Kreppklebeband), Nummernvergabe am 5. Februar (8.30 bis 10.30 Uhr). Angenommen werden: Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung, Bücher, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Autositze, Spielzeug, Betten, Fahrräder und Fahrradzubehör und anderes. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus 15 Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt: 0152 / 05274099 und 0152 / 05273788. Infos: www.waldkindergarten-tettnang.de.

Kinderkleider- und Fahrzeugbasar des Kindergartens Gottesacker

In der Turnhalle der Wangener Berger-Höhe-Schule, 13 bis 15 Uhr. Annahme: Samstag, 3. März, 8.30 bis 9.30 Uhr, Rückgabe: Samstag, 3. März, 17.30 bis 18 Uhr. Besonderheiten: Anlieferung nur in Wäschekörben, Kennzeichnung der Verkaufsnummern nur in Rot. Keine Unterwäsche (außer Bodys), keine Plüschtiere, maximal 50 Teile und drei Paar Schuhe. Angenommen werden: Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung (bis Größe 164), Kinderfahrzeuge aller Art (Roller, Fahrräder, Skateboard, usw.), Spielsachen, Bücher, Kinder-CD/DVD, Kinderwagen, Autositze und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt: Nummernvergabe unter E-Mail: BasarGottesacker@gmail.com unter Angabe von Namen und Telefonnummer.

Sonntag, 4. März

Kinderbasar Oberreitnau

Im Freizeitzentrum, 9 bis 11.30 Uhr. Annahme: Samstag, 3. März, 13 bis 14 Uhr, Rückgabe: Sonntag, 4. März, 19 bis 19.30 Uhr. Besonderheiten: Kaffee, Kuchen, Weißwurstfrühstück, maximal drei Paar Schuhe, keine Kuscheltiere, keine Unterwäsche. Angenommen werden: Kleidung bis Größe 176, Sommersportartikel, Spielsachen, Autositze, Kinderwagen, Schwangerschaftsbekleidung und anderes. Annahmegebühr: 20 Prozent des Verkaufserlöses (bei Artikel über 25 Euro zehn Prozent).

Kontakt (ab 6. Februar): 08382 / 72834 (1 bis 75) und 08382 / 2752236 (76 bis 150).

Freitag, 9. März

Baby- und Kinderkleiderbasar Hauerz

In der Turn- und Festhalle, 18 bis 19 Uhr (Einlass für Schwangere ab 17.30 Uhr). Annahme: Donnerstag, 8. März, 19 bis 20 Uhr, Rückgabe: Samstag, 10. März, 9 bis 10 Uhr. Besonderheiten: Begrenzung auf 65 Kleidungsstücke und fünf Paar Schuhe, keine Unterwäsche, Bodys, Socken, Strumpfhosen und Plüschtiere. Angenommen werden: Bekleidung für Babys und Kinder (bis Größe 176), Umstandsmode, Kinderwagen, Autositze, Wickeltische, Spielzeug, Bücher und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt: 07568 / 925942 (Nummern 0 bis 249), 07568 / 925735.

Samstag, 10. März

Kinderkleiderbasar Isny

In der Mensa am Schulzentrum, 8.30 Uhr bis 11 Uhr. Einlass für Schwangere nach Vorlage des Mutterpasses bereits um 8.00 Uhr.Nummernvergabe unter: www.easybasar.deAnnahme: Freitag, 09. März, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Rückgabe: Samstag, 10. März, 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Besonderheiten: maximal 60 Teile, maximal drei Paar Schuhe. Angenommen werden: gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176, Umstandsmode, Babyausstattung, Kinderwagen, Autositze und Kinderfahrzeuge. Bitte die Artikel in Wäschekörbe oder Kartons verpacken. Annahmegebühr: 2,00 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.Kontakt unter: 07566-9457333 oder 08386-962765oder kinderkleiderbasarisny@gmx.de

Kleiderflohmarkt und Selbstgemachtes rund ums Kind Wolfegg

In der Gemeindehalle Wolfegg, 13 bis 15 Uhr. Besonderheiten: Selbstverkauf, Aufbau ab 11.30 Uhr, Tischgebühr: zehn Euro, Kaffee und Kuchen, Kinderecke. Verkauft werden kann alles und Selbstgemachtes rund ums Kind. Im Foyer ist ein kleiner, kostenfreier Kinderflohmarkt, für den man sich aber anmelden muss.

Kontakt: 07527 / 9603474.

Kinderkleiderbasar Ratzenried

In der Turnhalle, 14 bis 16 Uhr. Besonderheiten: Selbstverkauf (Einlass für Verkäufer von 12.30 bis 13.15 Uhr), Tische werden vermietet. Standgebühr ein Tisch: sieben Euro (Anmeldung erforderlich). Kaffee, Kuchen und Waffeln, Kaspertheater und Kindertattoo. Verkauft werden können: Kinderbekleidung, Umstandsmode, Kinderschuhe, Spielsachen, Kindersportartikel, Autositze, Kinderwagen und anderes.

Kontakt: 0171 / 2158278.

Sonntag, 11. März

Baby- und Kinderbasar Schlachters

Haus des Gastes, 9.30 bis 12 Uhr. Annahme: Samstag, 10. März, 14.15 bis 15 Uhr, Rückgabe: Sonntag, 11. März, 18.15 bis 18.45 Uhr. Besonderheiten: maximal 60 Teile, höchstens drei Paar Schuhe, keine Plüschtiere, Kaffee und Kuchen. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Schuhe, Spielzeug, Kinderwagen, Autositze, Umstandsmode, Bücher und anderes. Annahmegebühr: 20 Prozent des Verkaufserlöses. Infos: www.basar-tigerente-schlachters.de.

Kontakt: 08389 / 8269 (19. bis 23. Februar, jeweils von 15 bis 19 Uhr).

Dienstag, 13. März

Kinderkleiderbasar des Kindergartens St. Antonius

Im Wangener Gemeindezentrum St. Ulrich (Karl-Speidel-Straße), 9 bis 11 Uhr. Annahme: Montag, 12. März, 14 bis 15 Uhr, Rückgabe: Dienstag, 13. März, 15.30 bis 16 Uhr. Besonderheiten: Kaffee und Kuchen, maximal 50 Teile, maximal drei Paar Schuhe und fünf Bücher, Auszeichnung der Ware nur in 50-Cent-Schritten und mit roter Verkaufsnummer, Abgabe nur in Wäschekörben, maximal 100 Anbieter, keine Umstandsmode, keine Plüschtiere und Werbegeschenke, keine Strümpfe und Unterwäsche/Bodys, keine Video- und Audiokassetten. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Festtagsbekleidung, Kinderfahrzeuge, Sportartikel, Spielsachen, Kinderwagen, Hochstühle und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt: basar.antonius@gmx.de.

Samstag, 17. März

Kinderkleiderbasar Primisweiler

In der Turnhalle, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 16. März, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: Samstag, 17. März, 14 bis 14.30 Uhr. Besonderheiten: maximal 120 Anbieter, maximal 50 Teile, drei Paar Schuhe, keine Socken, Strumpfhosen, Unterwäsche und Plüschtiere, Tesakreppauszeichnung, Anlieferung der Ware nur in beschrifteten Körben ohne Deckel. Angenommen werden: Bekleidung bis Größe 176, Umstandsmode und alles andere rund ums Kind. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt (14 bis 18 Uhr): 07528 / 9279172 oder 0170 / 2941767 (Anmeldung bis 13. März).

Kinderkleiderbörse Bergatreute

In der Gemeindehalle, 10 bis 12 Uhr. Annahme: Freitag, 16. März, 17 bis 18 Uhr. Rückgabe: Samstag, 17. März, 14.30 bis 15.30 Uhr. Besonderheiten: maximal 50 Artikel, Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Angenommen werden: Bekleidung von Größe 50 bis 188, Umstandsbekleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrräder, Roller, Laufräder, Tupperware. Annahmegebühr: zwei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Infos: www.facebook.com/KinderkleiderboerseBergatreute

Kontakt: basar-bgt@gmx.de oder (Nummernvergabe ab 26. Februar).

Kinderkleiderbasar Unterschwarzach

In der Turnhalle, 13 bis 15 Uhr. Annahme: Freitag, 16. März, 14.30 bis 16.30 Uhr. Rückgabe: Samstag, 17. März, 18.30 bis 19 Uhr. Besonderheiten: keine Unterwäsche, keine Plüschtiere, maximal 50 Teile, maximal drei Paar Schuhe, Kleider und Jacken auf Kleiderbügel bringen, Kaffee und Kuchen, Kinderbetreuung. Angenommen werden: Kleidung bis Größe 176, Umstandsmode, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Kinderautositze, Kinderbücher, Spielzeug. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt: 07564 / 933814 (1 bis 60), 07564 / 9379489 (61 bis 120).

Zwillingsbasar Haslach

In der Sporthalle, 13.30 bis 15 Uhr. Annahme: Samstag, 17. März, 8.30 bis 10 Uhr, Rückgabe: Samstag, 17. März, 17.15 bis 17.45 Uhr. Besonderheiten: Zwillings- und Mehrlingsware (keine Einzelteile), keine Plüschtiere, Kinderwagen-Beratung durch erfahrene Zwillingsmütter. Angenommen werden: Bekleidung, Spielwaren, Babyausstattung, Kinderwagen, Tupperware und anderes. Annahmegebühr: 2,50 Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Kontakt: 07528 / 6557 und 0151 / 61023347.

Samstag, 24. März

Kinder- und Damenkleiderbörse Vogt

In der Sirgensteinhalle, 11 bis 13 Uhr. Annahme: Freitag, 23. März, 16.30 bis 18.30 Uhr. Rückgabe: Samstag, 24. März, 16.30 bis 17 Uhr. Besonderheiten: Preisschilder sind festzubinden (keine Klebeetiketten), Verkäufer-Nummer in rot auszeichnen, keine Stofftiere, Unterwäsche, Strümpfe und Strumpfhosen, nur Waschkörbe und Klappboxen verwenden und auszeichnen, maximal 20 Teile Damenbekleidung, Umstandsmode und Tupperware, maximal 45 Teile Kinder und maximal fünf Paar Schuhe. Helfer erhalten garantiert eine Nummer und dürfen am Vorverkauf von 8.30 bis 9.30 Uhr teilnehmen. Angenommen werden: Damen- und Kinderbekleidung, Spielsachen, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge, Tupperware. Annahmegebühr: 15 Prozent des Verkaufserlöses. Weitere Infos: kleiderboersevogt.beepworld.de.

Kontakt (bis spätestens 19 Uhr): 07529 / 974341 (1 bis 45), 07529 / 9132955 (46 bis 90), 07529 / 9132955 und 07529 / 974341 (Damen/Umstandsmode), und 0151 / 15647111 (Helfer).

Kinderkleiderbasar Opfenbach

Im Kultur- und Sportzentrum, 13 bis 14.30 Uhr. Annahme: Freitag, 23. März, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: Samstag, 24. März, 16 bis 18 Uhr. Besonderheiten: maximal 60 Teile (davon maximal drei Paar Schuhe), keine Kuscheltiere, Kuchenverkauf. Angenommen werden: Kleidung, Schuhe, Spielwaren, Umstandsmode, Babyausstattung, Bücher. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Infos unter www.opfenbach.de.

Kontakt: Nummernvergabe (ab 10. März, 8 bis 12 Uhr): 08385 / 9214333.