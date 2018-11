Kinder ziehen mit ihren bunten Laternen durch die Straßen

Gerade für Kinder ist der Martinstag etwas ganz Besonderes – auch in Wangen. Vor allem in den Kindergärten wird die Geschichte des Heiligen, der mit dem Schwert seinen Mantel teilt, um die eine Hälfte einem Bettler zu überlassen, nahe gebracht.

Am Sonntag begann die Martinsfeier der Kirchengemeinden St. Ulrich und St. Martin in der Stadtpfarrkirche. Hier hatten die Verantwortlichen des katholischen Kindergartens St. Michael eine Bildpräsentation über die Geschichte des Mannes, der als Martin von Tours auch in der orthodoxen, anglikanischen und evangelischen Kirche verehrt wird, vorbereitet. Dazu wurden die ersten Martinslieder gesungen. Gemeindereferentin Elisabeth Dieing sprach von dem Wunsch Jesu Christi, „dass wir Menschen ein warmes Herz haben“ und „ein wenig so wie Martin sind“. Denn dann, so Dieing, würden wir „Licht in dieser Welt“. Mit der Aufforderung, dieses Licht weiterzutragen, ging es hinaus auf dem Marktplatz und von da aus in einer kleinen Runde zum Ausgangpunkt zurück. Eine Musikgruppe begleitete den Laternenumzug mit ihrem Spiel. Gerne nahm man das Angebot von KJG und KSJ an, bei Gebäck und Punsch noch etwas zu verweilen und so den Martinstag im Kreis von Freunden und Bekannten ausklingen zu lassen.