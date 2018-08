Kinder verkleiden sich als Ritter, Räuber oder Burgfräulein

Bei der Erlebnisführung „Von Rittern, Räubern und Rabauken“ heute, Samstag, um 17 Uhr erfahren Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren viele spannende Geschichten, die sich in und um Wangen ereignet haben. Das teilt das Gästeamt Wangen mit. Die Kinder dürfen in den Erzählungen mitspielen, natürlich in der entsprechenden Verkleidung. Und wenn vom Zuhören und vom Kämpfen der Magen knurrt, kann ein anschließender Räuberschmaus mitgebucht werden. Die Erlebnisführung dauert circa eineinhalb Stunden. Die Kosten belaufen sich auf sechs Euro pro Person. Kinder unter sieben Jahren brauchen eine erwachsene Begleitperson. Tickets sind im Gästeamt Wangen, Telefon 07522 / 74211, oder unter www.reservix.de erhältlich. Die Führung findet in den Räumlichkeiten des Stadtmuseums in der Eselmühle statt und kann auch für private Feste wie zum Beispiel Kindergeburtstage gebucht werden. Diese Führung wird außerdem angeboten am 11. und 18. August sowie am 1. und 8. September. Foto: Gästeamt Wangen