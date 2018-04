Kinder bauen eine Stadt und ihre Traumhäuser aus Legosteinen

Mit seinem Zwischenruf während des Familiengottesdienst hat ein kleiner Junge laut evangelisch-methodistischer Kirche alle Emotionen zusammengefasst: „Komm nächstes Jahr wieder!“ Seine Begeisterung und Dankbarkeit habe sich an Nadine Karrenbauer vom methodistischen Kinder- und Jugendwerk gerichtet.

Laut Mitteilung bauten am Freitag und Samstag 46 Kinder unter ihrer Regie aus Legosteinen ihre Traumhäuser,Autos und zuletzt alles, was eine Stadt so brauche – vom Bahnhof über den Kindergarten bis hin zum Zoo. Jugendliche und erwachsene Helfer begleiteten die Mädchen und Jungen, die in Teams eingeteilt waren. Unterbrochen worden seien die kreativen Phasen durch die neutestamentliche Geschichte vom Apostel Paulus, die Karrenbauer passend mit Legofiguren präsentiert habe. Sonntags fand das große Finale in der Christuskirche in der Wittwais statt – der Gottesdienst mit der Stadteröffnung.

Die Kinder erhielten nach Angaben der Kirche Legomännchen und durften ausgiebig spielen. Die Stimmung der sechs- bis zwölfjährigen Teilnehmer sei unbeschreiblich gewesen, heißt es. Das Legogelände sei aber inzwischen nicht mehr zu betrachten, da es wurde bereits am Sonntag zerlegt wurde, damit Kinder in der nächsten Kirchengemeinde wieder eine Legostadt bauen können.