Kim Marschel fährt stark

Die Schüler des Ruppert-Ness-Gymnasiums in Wangen haben alpine Erfolge gefeiert. Allen voran Kim Marschel, die ihre starke Saison fortführte und bei den Deutschen Meisterschaften am Feldberg Sechste im Riesenslalom und Achte im Slalom wurde. Die U14-Fahrerin wurde nun für das internationale Junior-FIS-Rennen im italienischen Abetone nominiert.

Kim Marschel setzte sich bei der Deutschen Meisterschaft am Feldberg nicht nur als beste U14-Fahrerin in Szene, sondern glänzte an beiden Tagen mit Topplatzierungen. Im Riesenslalom wurde Marschel Sechste, im Slalom Achte. Sie musste sich nur den zwei Jahre älteren Läuferinnen geschlagen geben und setzte ihre anfangs durch Ausfälle geprägte Saison mit tollen Ergebnissen fort. Nicht nur durch die Siege mehrerer Schülerrennnen, gefolgt von einem Sieg eines Deutschen Schülercups, nominierte sie der DSV-Schülercheftrainer als beste U14-Läuferin für das internationale FIS-Juniorrennen im italienischen Abetone am kommenden Wochenende. Hier dürfen nur vier Läufer pro Nation die Altersklasse U14 repräsentieren.

Saisonabschluss für Kim Marschel ist dann der gleich darauffolgende internationale Jugendcup in Saas Fee. Die Skistützpunkte Madesimo/Italien, Courchevel/Frankreich, Saas Fee/Schweiz, Oberstdorf/Deutschland und Schrunz/Österreich schicken ihre besten Nachwuchsfahrer. Die Wangenerin trifft dort wieder auf die Tochter der Olympiagewinnerin Anita Wachter, an der sie sich vergangenes Jahr die Zähne ausgebissen hat.

Grath gewinnt U12-Teamwertung

Der Wangener Ben Grath, der in diesem Jahr in der U12 fuhr, sicherte sich mit seiner Mannschaft die deutsche U12-Teamwertung. Hierbei ging es im Kids-Crossfinale in Seefeld nicht nur um den Sieg, sondern auch um das Felix-Neureuther-Camp. Dieses Camp rief Neureuther speziell für aussichtsreiche Talente ins Leben, um diese in jungen Jahren zu fördern. Durch seine Siege im Paralellslalom legte Ben Grath den Grundstein für den Teamerfolg.

Nico Offenwanger fährt für die SZ Ehingen und glänzte in seinem ersten Schülerjahr U14 mit einigen Nominierungen für den Deutschen Schülercup. Offenwanger gehört dem jüngeren U14-Jahrgang an und musste sich gegen die älteren und körperlich überlegenen Jungs behaupten. Er sicherte sich eine gute Position, um im nächsten Jahr bei der U14-Wertung des DSC mitzumischen.