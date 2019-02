Kim Marschel darf beim Auslandsrennen starten

Die Skisaison läuft weiter gut für Kim Marschel. Die Skaifahrerein des Rupert-Neß-Gymnasiums in Wangen ist erneut für das wichtigste Schülerauslandsrennen nominiert worden. Marschel startet für den Deutschen Skiverband (DSV) beim U16-Cup der Organisation Alpiner Läner (OPA).

Mit ihrem Vizetitel im U16-Slalom als jüngerer Jahrgang bei der bayerischen Meisterschaft zeigte Kim Marschel, die für den SC Oberstaufen fährt, wieder eine gute Leistung. Die bayerische Meisterschaft wurde Ende Januar am Jenner ausgetragen. Trotz viel Neuschnee und schweren Bedingungen überzeugte Marschel nach einem schwachen Auftritt im Riesenslalom im Slalom und musste sich nach Bestzeit im ersten Lauf nach dem zweiten Lauf nur Lara Klein vom SC Lenggries geschlagen geben. Dritte bei der Meisterschaft wurde Sophia Zitzmann vom SC Gaissach.

Sophia Ziztmann überzeugt bereits seit dem vergangenen Jahr mit ihrem außergewöhnlichen Talent und holte zusammen mit Kiara Klug (SC Kempten), Kim Marschel (SC Oberstaufen), Simon Bolz (WSV Bischofswiesen), Matthias Kagleder (WSV Samerberg) und Jonas Witte (SC Bad Aibling) den Vizetitel beim Internationalen Schüler-Teamwettbewerb in Kitzbühel hinter den starken Österreichern und vor Tirol.

Internationales Rennen in der Schweiz

Mit einen soliden Auftritt im Riesenslalom beim Deutschen Schülercup (DSC) in Wildschönau in Österreich hielt sich die 14-jährige Kim Marschel trotz eines verhauenen zweiten Durchgangs auf Platz drei. Schneller waren nur Sophia Zitzmann und Marlies Oberlechner (SC Kreuth). Alle genannten Läufer und Läuferinnen sind nun vom DSV für den OPA-U16-Cup nominiert worden. Dieser Cup ist durch seine Beteiligung durch elf Nationen etwas ganz spezielles für die Nachwuchsfahrer. Er wird dieses Jahr zeitgleich zur Weltmeisterschaft in der kommenden Woche in Meiringen-Hasliberg in der Schweiz ausgetragen.

Auch die USA stellt eine Mannschaft. Neben den Teamwertungen wird es auch Einzelwertungen im Slalom und im Riesenslalom geben. Das Skizentrum Meiringen-Hasliberg und ist Trainingszentrum vieler Nationalmannschaften.