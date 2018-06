Kißlegg lässt giftigen Bauschutt entsorgen

Beim Abriss der alten Eisenbahnbrücke bei Freibolz sind giftige Baumaterialien entdeckt worden. Die Gemeinde Kißlegg hat diese für insgesamt 30000 Euro entsorgen lassen müssen. Das gab Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

In einem Eilantrag habe er über den Abtransport der teer- und schlackehaltigen Substanzen entscheiden müssen. Dadurch steigen die Mehrkosten für die neue Eisenbahnbrücke auf fast 100000 Euro. Beim parallelen Bau der Straße habe man mehrere Tonnen Material zusätzlich verarbeiten müssen, um den instabilen Untergrund der Straße abzudichten, so Krattenmacher. Dies hätte die Gemeinde gut 60000 Euro gekostet. Insgesamt sei dies eine „erhebliche Steigerung gegenüber der erwarteten Kosten“ im Zuge der Allgäubahnelektrifizierung. Die Mittel dazu sollen aus dem Ausgleichsstock genommen werden, „das trifft dann aber wieder andere Maßnahmen“, so Krattenmacher. Damit habe sich seine Befürchtung bewahrheitet, dass die Kosten für die Elektrifizierung an der Gemeinde hängen blieben. „Die Bahn hat die alte Brücke gebaut und der Gemeinde geschenkt“, sagte der Schultes. Die Gemeinde müsse jetzt jedoch für die Entsorgung der Schadstoffe aufkommen.