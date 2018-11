Keine Bedenken gegen Mobilfunkmasten bei Niederwangen und Amtzell

Um die A96 mit einem besseren Netz auszustatten, will die Deutsche Funkturm GmbH in Münster einen 30 Meter hohen Mobilfunkmast bei Feld errichten. Der Standort befindet sich am Südrand einer zu einem Privatgrundstück gehörenden Waldfläche und liegt 30 bis 40 Meter von der Autobahn entfernt. Der Abstand zum Siedlungsrand beträgt 400 Meter, von Alt-Feld 350 Meter. Ein entsprechender Bauantrag wurde gestellt.

„Ziel der Telekom ist es, ein lückenloses Netz entlang der Autobahn zu schaffen“, erklärte Ortsvorsteher Berthold Riether und führte vor Augen: „Die neue Anlage soll mehr abdecken, als der aufgegebene Mast bei Hatzenweiler.“ Wie Riether von den „rechtlichen Voraussetzungen“ sprach und davon, dass es sich hier um ein „privilegiertes Vorhaben im Außenbereich“ handele.

Das Landratsamt als Baurechtsbehörde, so der Ortsvorsteher, könne selbst dann einen Bauantrag genehmigen, wenn die Kommune ihr Einvernehmen nicht erteilt. Auf eine mögliche Strahlenbelastung eingehend, sagte Riether: „Dazu kann ich nichts sagen. Aber die Bundesnetzagentur hat uns darüber unterrichtet, dass keine Gefährdung vorliegt. Eine Bescheinigung liegt vor.“

Ortschaftsrat Hans-Jörg Leonhardt glaubte, dass die Bürger Niederwangens „gar nichts davon haben, wenn sie nicht auch einen Nutzen aus der Aufstellung einer solchen Anlage haben“. Da konnte Kollegin Katrin Kempter nur beipflichten. Sie erinnerte daran, dass der Empfang in Niederwangen „nicht so toll ist“ – und regte an: „Wenn schon Masten, dann sollte es auch bei uns besser werden.“ Auch weil sie gelesen habe, „dass bei einem guten Netz die Strahlenbelastung nicht so hoch ist“.

„Es gibt sensiblere Standorte“, war sich der Berthold Riether sicher, als Ortschaftsrat Rainer Herget davon gesprochen hatte, sich mit dem Bauantrag „im Grünen“ zu befinden. Und er hielt mit einem weiteren Argument dagegen: „Hier sind wir doch ein Stück weit weg von der Wohnbebauung, außerdem steht der Mobilfunkmast nicht so prägnant da.“ Der Ortsvorsteher versprach, die Anregungen hinsichtlich einer Mitbenutzung für die Bürger von Niederwangen „in den Gemeinderat einzubringen“, weil ein gutes Netz schließlich jeder wolle.

Nachdem die Frage von Ortschaftsrat Bernhard Baumann nach bereits eingegangenen Einwänden mit einem klaren „Nein“ beantwortet worden war und Hans-Jörg Leonhardt den Wunsch ausgesprochen hatte, dass der städtische „Runde Tisch Mobilfunk“ wieder einmal einberufen werden müsste, wurde abgestimmt. Einstimmig wurde vonseiten der Ortschaft Niederwangen „das Einvernehmen erteilt“.

„Können sich die Mobilfunkbetreiber nicht zusammenschließen?“

Auch das Telekomunternehmen Vodafone plant, in Amtzell einen Funkmasten nahe der A96 zu bauen. Angedacht ist ein Platz in Untermatzen. Seitens der Gemeinde spricht nichts dagegen, sagte Bürgermeister Clemens Moll in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Empfang von Vodafone sei in Amtzell bisher sehr schlecht, erklärte Hans Roman (CDU). Außerdem regte er an, dass die Telekom, die bereits einen Masten in Hübschenberg hat, und Vodafone kooperieren könnten: „Die Abdeckung der Autobahn zu planen, ist ja in Ordnung. Aber könnten sich die Mobilfunkanbieter nicht mit einem Masten zusammenschließen?“Acht Wochen hat die Gemeinde laut einem Schreiben der Abel Mobilfunk GmbH nun Zeit, eine Stellungnahme abzugeben.