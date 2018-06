Kaufleute des BSW feiern „galaktisch“

„Schaut auf zu den Sternen und gebt nie auf!“ Diese Botschaft des jüngst verstorbenen Astrophysikers Steve Hawkins gab der scheidende Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Wangen, Raimund Frühbauer, den 126 Prüflingen der Kaufmännischen Berufe bei der Abschlussfeier mit auf den weiteren Lebensweg. Dass jeder der Prüflinge sein Bestes gegeben hat, sieht man daran, dass 63 Schüler – also 50 Prozent der Prüfungsabsolventen – mit einem Preis oder einer Belobigung ausgezeichnet wurden. “

In ihrer Begrüßung dankte Abteilungsleiterin Sylvia Mauch allen, die die Prüflinge drei Jahre lang begleitet haben, sie alle hätten zum Erfolg der Prüflinge beigetragen. BSW-Schulleiter Raimund Frühbauer griff in seiner Festrede das Motto des Abends auf, um die Gäste mitzunehmen auf eine Reise in die Galaxien. Doch bevor die erfolgreichen Prüflinge in neue Galaxien aufbrechen, könne man vorher auf der Erde noch viel aufräumen.

Inspiriert durch die kunstvollen Aufräumversuche des Schweizer Urs Wehrle gab Frühbauer den Absolventen so manchen humorvollen Tipp, was es alles aufzuräumen gäbe: Schreibtische, Frühstückstische, Pommes Frites, chinesische Schriftzeichen oder auch einfach die Mannschaft der Fußball-WM. Wenn es um Aufbrüche in neue Galaxien geht, komme man an dem kürzlich verstorbenen Astrophysiker Steve Hawkins nicht vorbei, schon gar nicht an seiner letzten Botschaft, mit der er die Nachwelt grüßte.

Frühbauer lässt Hawking sprechen

So ließ Frühbauer den schwerkranken, aber genialen Galaxienforscher in einem Tonbandmitschnitt selber zu Wort kommen: „Können Sie mich hören? Es war eine herrliche Zeit, um zu leben und um Forschung in der theoretischen Physik zu betreiben (…) Denken Sie daran, nach oben zu den Sternen zu schauen und nicht nach unten auf Ihre Füße.“ Hawking ruft seine Nachwelt zur Neugier auf und schließt: „Wie schwer das Leben auch scheinen mag, es gibt immer etwas, das Sie tun können. Es ist nur wichtig, niemals aufzugeben.“

Die beiden Moderatoren des Abends, Jerome Lehmann und Franziska Müller, begrüßten mit der jungen Sängerin Janina Kuhn einen Überraschungs-Gast aus der Electropop-Szene, mit ihren Songs kam sie besonders bei den Jugendlichen gut an. Der Buchautor und ehemalige Lehrer an den Kaufmännischen Schulen Wangen, Volker Holzer, verlieh auch in diesem Jahr den Jahrgangsbesten den mit je 200 Euro dotierten „Volker-Holzer-Preis“: Sonja Müller (Notendurchschnitt 1,3), Maike Christine Mayer (1,1) sowie Nicole Stampfel und Riccardo Reichle (beide 1,4) freuten sich über das verliehene Preisgeld. Ein Novum war die Verlosung von dreimal 100 Euro, die drei weitere Prüflinge glücklich machte.

Ein von den Schülern der Klasse KI3A gedrehtes Video, das ihren Lehrern originelle Antworten zu anders gestellten Fragen in den Mund legte, sorgte für Heiterkeit – genauso wie der „Chinesische Morgengruß“, den Mirjiam Gompper mit der KI3C einstudiert hatte. Nach der Pause wurde den Industriekaufleuten (KI3A) + (KI3C), den Groß- und Handelskaufleuten ( KG 3), den Verkäufern (KE 2A) + (KE 2B) und den Einzelhandelskaufleuten (KE 3A) + (KE 3B) ihre Zeugnisse übergeben. Als Schulbeste wurde Maike Christina Mayer (Ausbildungsbetrieb Aldi Süd GmbH & Co KG, Zaisenhofen) für ihre hervorragenden Leistungen (Notendurchschnitt 1,1) geehrt.