Karten für „Musik Querbeet“ gewinnen

An ein Großprojekt mit mehr als 150 Mitwirkenden wagen sich die Musikkapelle Niederwangen, der Notencocktail Opfenbach und der De-Chor Gospel & more aus Deuchelried. Bei „Musik Querbeet“ am Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr kommen diese drei großen Vereine im Konzertsaal der Waldorfschule Wangen zusammen. Wie die Vereine mitteilen, erwartet die Konzertbesucher ein umfangreiches Programm querbeet durch verschiedene Musikgenres. Geistliche Lieder, Gospels, Musicalsongs, Jazz, Rock und Klassik haben die Bläser und Sänger in den vergangenen Monaten einstudiert, um sie den Zuhörern beim Maikonzert zu präsentieren. Zu Gehör kommen beispielsweise Werke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, John Miles, Andrew Lloyd Webber, Freddy Mercury, Lionel Richie und Michael Jackson. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost fünfmal zwei Karten für das Konzert. Wer gewinnen möchte, der muss am Freitag, 27. April, um Punkt 12 Uhr unter der Telefonnummer 07522 / 9168246 anrufen. Die schnellsten Anrufer gewinnen. Karten gibt es auch unabhängig von der Verlosung online unter www.reservix.de und beim Gästeamt Wangen zum Preis von 12 Euro (14 Euro für die Empore). Ermäßigte Karten für 5- bis 16-Jährige kosten 6 Euro. Kinder unter 5 Jahren, die auf dem Schoß sitzen, haben freien Eintritt.