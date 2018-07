Kann das Wangener Altstadtfest im Freien stattfinden?

Die Fahnen hängen bereits, das Festzelt ist aufgestellt: Am heutigen Donnerstag startet das Wangener Kinder- und Heimatfest. Auf den Sportnachmittag auf der und um die Argeninsel ab 14 Uhr folgt ab 18 Uhr (und bis 21.30 Uhr) das Adlerschießen in der Städtischen Sporthalle für Erwachsene, Vereine und Firmen. Um 20.15 Uhr eröffnet dann Oberbürgermeister Michael Lang ganz offiziell das Kinder- und Heimatfest mit dem Bieranstich, der von der Musikkapelle Amtzell umrahmt werden wird.

Erneut zu einer „Wetter-Wackel-Partie“ könnte am Freitagvormittag die Entscheidung der Kinderfestkommission werden. „Wir werden aller Voraussicht nach noch die Prognosen um 9 Uhr abwarten“, sagt Reinhard Syska, Vorsitzender des Altstadtfest-Ausschusses. Spätestens um 10 Uhr werden die Verantwortlichen ihre Entscheidung auf der Homepage kinderfest-wangen.de verkünden. Auch die „Schwäbische Zeitung“ wird im Internet zeitnah darüber informieren, ob das Altstadtfest im Freien oder im Festzelt über die Bühne gehen wird.

Erfreulich nennt Syska die Tatsache, dass sich mit der Tischtennisabteilung des SV Deuchelried ein Nachfolgeverein für den ASV Wangen gefunden hat, der ganz bewusst deshalb mitwirkt, um das Altstadtfest in seiner üblichen Form zu erhalten. „Die Deuchelrieder wollen am Saumarkt DJ-Musik, Softdrinks und eine Tanzfläche anbieten und primär die Jugend ansprechen“, sagt Syska. Garnituren und Stehtische laden dort zum Verweilen ein. Auch am Marktplatz, in der Herrenstraße, am Postplatz, der Spitalstraße, der Hafnergasse und an der Eselmühle ist am Freitag ab 17 Uhr durch 16 Vereine einiges an Speisen, Getränke und Unterhaltung geboten. Bei einer Verlegung ins Festzelt wird das Programm entsprechend gekürzt.