Kabarettist Philipp Weber tritt in der Häge-Schmiede auf

Philipp Weber ist mit seinem neuen Kabarett „Weber Nummer 5: Ich liebe ihn“ am Freitag, 18. Januar, ab 20 Uhr in der Häge-Schmiede zu Gast. Weber sei ein Unikat der Kabarettszene, heißt es in einer Pressemitteilung. Sein Programm sei ein feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation. Eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen. Selbstverständlich wie immer webermäßig lustig, so die Mitteilung weiter. Karten gibt es bei Maria Neumann unter der Telefonnummer 07522 / 29131 oder per E-Mail maria.neumann49@t-online.de sowie im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 74211. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.