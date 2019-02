Kabarettist Frank Sauer gibt in der Hägeschmiede jede Menge Tipps für einen scharf angemachten Beziehungssalat

Er greift schon kräftig hin und verliert sich gerne in klischeehaften Bildern, dieser Frank Sauer. Aber wer das so charmant, so überzeugend und vor allem mit so viel Witz und eigenem spitzbübischem Vergnügen macht, dem verzeiht man fast alles. Die Zuschauer dankten ihm seinen Blick durchs Schlüsselloch bei seinem Auftritt am Samstagabend in der Hägeschmiede mit herzlichem Applaus.

In Siegerpose kommt der Kabarettist auf die Bühne und strahlt: „Ich kann gut verstehen, dass Sie da sind. Es geht ja um Beziehungen.“ Um bereits zu Beginn dieses Themas rappend festzustellen: „Männer und Frauen verstehen sich nicht. Der liebe Gott hätte sich mit deren Schöpfung etwas mehr Zeit nehmen beziehungsweise nachbessern können.“ Wer wüsste dies nicht? Wie auch die Tatsache, dass Frauen einen schlechten Orientierungssinn haben, beim Umziehen Stunden brauchen und Kleiderschränke besitzen, für die der Göttergatte Grundsteuer zahlen muss. So geht es lustig weiter. Die Frage nach der Ehe „als Gefängnis oder Falle“ wird durch die Feststellung gekrönt, dass sich heute kein Mann mehr traue, auf Dauer „eine Frau fürs Leben“ zu suchen. Und wenn überhaupt, dann per Mausklick und einem Auswahlverfahren, das letztendlich ebenfalls nicht der Clou ist. Es könnte ja sein, dass sie einen bekommt, der beim Geschlechtsakt eine Pulsuhr trägt und die Ergebnisse ihr danach ausgedruckt und laminiert als Geschenk überreicht.

Nach der Frage, warum man sich eigentlich an Silvester ein Gläschen genehmigt, obwohl man gar nicht weiß, worauf man trinken soll, ist Sauer bei der eigentlichen Überschrift des Abends „Scharf angemacht – die besten Rezepte für den Beziehungssalat“ angelangt. Der 59-Jährige liefert Tipps für einen richtig schönen Ehekrach: „Verhalten Sie sich so, als wär’s Absicht gewesen.“ Den Frauen empfiehlt er, den Partner ständig mit dem Ex zu vergleichen. So in der Art: „Fahren wir doch nach Marokko. Dort hat es Matthias so gut gefallen.“ Oder wenn sich die Wogen geglättet haben: „Matthias hätte nicht so schnell aufgegeben.“ Natürlich kommt auch das Problem „Seitensprung“ zur Sprache. Nach Art von „Murphys Gesetz“ zählt der Komödiant alles das auf, was nach einem Liebesabenteuer und dem darauf folgenden nach Hause kommen zu später Stunde alles schief gehen kann, schief gehen muss.

Nach der Pause ereifert sich Frank Sauer über Sigmund Freunds umstrittene These zum „Penisneid“ und macht sich lustig: „Wer hat schon das Bedürfnis, klein und schrumpelig zu sein?“ Auch die Umdeutung von längst im Sprachgebrauch etablierten Begriffen schmeckt ihm nicht. Schließlich sage doch niemand statt „Zuschauer“ jetzt „Menschen mit Kabarett-Interesse“. Erst recht nicht zu der Gruppe der „Sinti und Roma“ auf einmal „Rotationseuropäer“.

Überaus humorvoll gestaltet sich Sauers Aufzeigen von „aufgeblähten Vorstellungen im Hinblick auf eine unvergessliche Hochzeitsfeier“. Vom Ringwechsel im Lastwagen bis zum Ballsaal eines Schlosses mit Kellner in Livree ist alles dabei. Früher, so schwärmt der Nostalgiker, habe es eine „Gartenlaube bei Kerzenschein“ getan. Dann konfrontiert der Kabarettist das Publikum mit der ultimativen Botschaft: „Sie müssen kapieren, dass der Partner anders ist als Sie selber.“ Um das Ganze mit einem Beispiel zu garnieren: „Zwei sitzen auf der Terrasse. Das Telefon klingelt. Sie fragt danach, wer das sein könne. Aber wie soll er das denn wissen?“ Er habe lange gebraucht, um zu kapieren, dass sie gar keine Antwort erwarte. Quintessenz: „Sage mir, was du denkst, und ich denke mir, was du sagst.“

Was bleibt, ist die Erkenntnis: Man darf die Frau nicht zum Mann und den Mann nicht zur Frau machen. Dann, so ist Frank Sauer sicher, „können wir es schaffen“. Ein kleines Liedchen, das zunächst an Schmalz, später an Böswilligkeit nicht zu überbieten ist, entlässt die Zuhörer nach zweieinhalb Stunden in die Nacht. „Die Sonne ist da Tag für Tag. Sie sagt dir, dass ich dich mag“, singt Sauer. Und weil er die Angebetete mit keinem anderen teilen will, kommt auch der vom Himmel geschenkte Fön samt Badewanne ins Spiel.