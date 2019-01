Jörg Beirer ist mit dem Kabarett „Des kann älles net xond sei – Planet der Schwaben“ am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr zum ersten Mal in der Häge-Schmiede zu Gast, heißt es in einer Ankündigung. Das Programm sei persönliches Kabarett mit einem Hauch von politischer Satire.

Jörg Beirer braust ohne Punkt und Komma durch scharfsinnige Betrachtungen zur schwäbischen Sprache, die Urlaute und den tieferen Sinn der Städtenamen. Durch die Analyse der Gegensätze wie „Komm, mir ganget“ wird der Beweis geführt, dass sich die Hegelsche Dialektik in dem Satz „So isch no au wieder“ zusammenfassen lässt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei „Planet der Schwaben“ werden die Möglichkeiten des extremen Geldausgebens ausgelotet und wieso an jeder Schule ein Bierautomat stehen müsse. Geschichte wird fassbar und das Ungeheuerliche verständlich. Das Programm greife laut Mitteilung greift alles freudig auf und vermische es kräftig mit eigenen Melodien und Texten. Dabei fehle es nicht an Maultaschen, Spätzle und Gaisburger Marsch, alles werde heiß serviert und auf den Punkt gebracht. Ob Öffentlicher Nahverkehr, die Vorteile des Autos, Stuttgart 21 oder die ein oder andere politische Pointe: Das Ziel ist die Reise in und um den Planet der Schwaben und, dass Schwäbisch endlich Weltsprache wird, so die Mitteilung.

Karten gibt es bei Maria Neumann per E-Mail an die Adresse maria.neumann49@t-online.de oder unter der Telefonnummer 07522 / 29131 sowie im Vorverkauf beim Gästeamt unter der Telefonnummer 07522 / 74211. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.